¿Qué son realmente las Backrooms? El director del bombazo de A24 explica el final de la película y da las claves para comprender estos espacios liminales

Si has ido a ver 'Backrooms' y has salido con más preguntas que respuestas, es algo perfectamente normal. Después de todo, una de las grandes virtudes del largometraje producido por A24, que ha puesto patas arriba la taquilla de medio mundo, radica en el modo en que se niega a dar demasiadas explicaciones para centrarse en lo verdaderamente importante: ofrecer una experiencia lo más visceral posible en la que la atmósfera lo es prácticamente todo.

No obstante, esto no quiere decir que no exista cierta lógica en este universo de espacios liminales, criaturas imposibles y traumas emocionales sin resolver. De hecho, la gente de Polygon ha entrevistado al director Kane Parsons para intentar aclarar algunas de las principales dudas que han rondado la cabeza de no pocos espectadores tras salir de la proyección en sus salas de cine de cabecera.

Eso sí, el cineasta ha dejado claro que no es muy aficionado a dar las cosas demasiado masticadas a posteriori:

Soy algo contrario a explicar los eventos que ocurren en mis trabajos. Juro que no quiero que parezca una excusa, solo es que a mi público le gusta acercarse a mi mundo a través de sus propias interpretaciones. Quiero ser cuidadoso, porque cualquier cosa que diga se podría tomar demasiado en serio.

[A partir de este punto habrá spoilers de 'Backrooms', así que lee bajo tu responsabilidad].

La psique y los espacios liminales

Antes de nada, cabe recordar que 'Backrooms' cuenta la historia de Clark, un arquitecto frustrado que se ve obligado a trabajar en una tienda de muebles para sobrevivir que, de golpe y porrazo, descubre un portal a una especie de espacio liminal infinito repleto de habitaciones en el que termina, a priori, perdido. Al menos hasta que su psicóloga Mary, interpretada por Renate Reinsve, se adentra en este laberinto amarillo.

Es entonces cuando la terapeuta termina siendo presa de Clark, quien a su vez es acechado por una versión distorsionada y grotesca de si mismo conocida como Pirate Clark —el Clark pirata, vamos—. La criatura, a priori, es inofensiva para su alter ego, pero en un giro inesperado de los acontecimientos, asesina a Clark y persigue a Mary por las backrooms hasta que es rescatada por los miembros de una organización desconocida que está estudiando este universo.

Sabiendo esto, llega el momento de salir de dudas, comenzando por la naturaleza de las Backrooms y su estrechísima relación con la psique de Clark, que no termina de ser lo que, en última instancia, las moldea. Así lo razona Parsons:

Clark está en esta especie de cámara de eco. Este lugar se está convirtiendo en un bucle de retroalimentación de su mundo interior, proyectado en las paredes y expresado como algo que parece que está haciendo algo por él. Es atractivo para un tipo de deseo prolongado o un hueco que ha tenido dentro durante demasiado tiempo. Hace que se sienta que se está llenando. Pero no creo que sea una versión de la curación o la paz que sea auténtica para la experiencia del sistema nervioso. Creo que, definitivamente, es un estado atenuado de ser en al que se ha visto forzado por su vida anterior a esto, anterior a encontrar las Backrooms.

En lo que respecta al Pirata Clark, el director lo define como "una extensión de la lógica sobre la que se construye este lugar". Del mismo modo que hay lugares "recordados de forma errónea" en las backrooms, también hay personas que se proyectan en ellas del mismo modo. Según Parsons, "Surgen fundamentalmente del mismo principio. El motivo por el que tienes todas esas habitaciones es el mismo por el que tienes a toda esa gente recordada erróneamente".

Ahora bien: ¿quién controla las Backrooms? De nuevo, volvemos a la mente de Clark y cómo sus deseos afectan directamente a estos espacios liminales hasta el punto de que su experiencia en ellos no refleja su realidad objetiva.

La forma en que lo describe es solo la mejor suposición de Clark. Creo que demuestra claramente que, a pesar de todo el conocimiento que parece tener sobre este lugar —cuando regresa a esta conexión con Mary, con su terapeuta, este punto de contacto con el mundo exterior del que aparentemente ha estado dispuesto a alejarse y al que afirma que ya no necesita estar atado—, el permitirse darse cuenta de que se ha estado engañando a sí mismo de alguna manera, o notar que no ha encontrado la paz que buscaba, rompe la estabilidad de esta pequeña vida de juego de rol en la que ha estado.

Por desgracia, Kane Parsons no tiene respuestas para todo, ya sea por no haberse planteado ciertas cuestiones o por no querer soltar prenda. Las motivaciones del Pirata Clark para merendarse a su reflejo humano quedan en el aire, al igual que el origen real de las Backrooms que, según se puede intuir por las palabras del cineasta, se explorará en una más que probable secuela:

Desgraciadamente, no puedo hablar sobre ello. Es algo que tengo que proteger para el futuro.

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