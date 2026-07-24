Entre 'Regreso al futuro' y 'Borat'. Es, sencillamente, la mejor película de ciencia ficción del año, pero nadie quiere estrenarla en España

Muchas películas se quedan en un limbo extraño, dando igual que sean buenísimas o una pérdida de tiempo. Eso no aplica necesariamente a todo el mundo, pero yo vivo en España y no son pocos los títulos que aquí quedan inéditos por medios oficiales. Espero que eso no le suceda a la mejor película de lo que llevamos de año, pero todo empieza a apuntar en esa dirección.

Para mí ese alto honor pertenece a 'Nirvanna the Band the Show the Movie', una comedia de ciencia ficción que bien podría definirse como una mezcla imposible entre la diversión con viajes en el tiempo de 'Regreso al futuro' con un estilo kamikaze más cercano a 'Borat' -sus propios responsables la mencionan como una de las bases de la saga-. Una propuesta loquísima que sirve como base para una película sencillamente imprescindible.

El germen de todo esta en una webserie estrenada entre 2007 que ya tuvo una adaptación televisiva 10 años después. No puedo culpar a los que no hayan oído hablar de ellas hasta ahora, pues a mí me pasó lo mismo hasta que empecé a oír lo bien que hablaban de 'Nirvanna the Band the Show the Movie' aquellos que iban viéndola en Estados Unidos, primero en el SXSW de 2025 y luego cuando llegó a las salas norteamericanas en febrero de este año.

Sin embargo, las noticias de su llegada a España brillaban por su ausencia, por lo que llegó un momento en el que, al tener que pasar unos días ingresado y aislado en el hospital, decidí que ya estaba disponible por medios digitales en Estados Unidos para verla. Y menudo acierto, porque es una película tan atrevida como divertida que sabe sacar todo el partido a su condición de imposible falso documental.

Rodada con medios limitados -su presupuesto es de apenas 2 millones de dólares-, el dúo formado por Matt Johnson y Jay McCarrol -ambos escriben el guion y lideran el reparto, con Johnson ocupándose también de la puesta en escena- crean una aventura repleta de diversión que se puede ver perfectamente sin tener conocimiento de las anteriores iteraciones de esta inusual franquicia.

Una locura maravillosa

Por mi parte, os recomendaría verla sabiendo lo mínimo posible sobre la historia que cuenta, pero todo gira alrededor de dos amigos con personalidades muy diferentes que llevan casi 20 años intentando triunfar con su grupo de música que un día viajan de forma accidental en el tiempo hasta 2007. Ya está, no necesitáis saber más, que parte del encanto de la película está en la increíble sorpresa que supone.

Por un lado, Johnson y McCarrol construyen un relato con muchos guiños a títulos emblemáticos de los años 80 y 90, pero lo hacen desde una devoción genuina a los mismos. Aquí en ningún momento se siente como un guiño forzado con el que intentar conquistar al público, ya es que algo que forma parte de su ADN, siendo consecuencia directa de la pulsión creativa de sus máximos responsables.

Ese entusiasmo también es clave para poder sacar adelante una película en la que muchas escenas se rodaron sin permiso alguno, dejándote al mismo tiempo con una tremenda curiosidad por ver cómo han hecho esto o aquello, pero al mismo tiempo con la certeza de que es mejor no saberlo. La magia del cine que la llaman.

La única pena es lo que mencionaba antes de que a España no ha llegado, pero es que tampoco se la espera. La mayor esperanza que puede haber es que llegue de tapadillo para alquiler o compra en servicios digitales, o que un día aparezca casi por sorpresa en el catálogo de Movistar Plus, la plataforma más dada a recuperar títulos así en nuestro país...

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2026