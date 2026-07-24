Meses después de superar en taquilla a su predecesora, se estrena en HBO Max una película de acción llena de violencia brutal

Antaño no era lo esperado, pero ahora las secuelas se producen con cierto convencimiento de que las cifras van a mejorar lo conseguido tras la película original. Incluso aunque esta no se volviese realmente un éxito, pero si alcanzase suficiente atención para confiar en un crecimiento exponencial. Esa fue la esperanza para ‘Mortal Kombat II’.

Una pelea que debe terminar

En ese aspecto al menos la película de Simon McQuoid consiguió su objetivo, recaudando unos 129 millones en taquilla que superan los 84 millones de su predecesora. Que sea más rentable es más complicado dada la también disparidad de presupuestos, pero tras su paso por cines la película hace su estreno en streaming a través de HBO Max para terminar de conseguir una tercera entrega.

La antigua estrella de acción Johnny Cage pasa sus días alternando convenciones nostálgicas con visitas a bares para ahogar sus penas por el declive de su carrera. Sin embargo, es escogido para un propósito mayor que nunca entró en sus planes: combatir en el torneo interdimensional de Mortal Kombat como representante de la Tierra frente a tiránicos mundos demoniacos.

La incorporación de Karl Urban como el mencionado Cage abría la posibilidad de que ‘Mortal Kombat II’ superase a su predecesora, demasiado constreñida por una parte dramática tan insulsa como innecesaria además de forzada en cómo nos intentó vender su personaje protagonista. Liberada de trámites, la secuela debería abrazar el absurdo además de la ultraviolencia ya que fueron sus grandes activos.

Hay un tramo donde la película funciona especialmente, que involucra precisamente a Cage y al personaje de Kano liderando una especie de buddy movie con peleas extremas de camino al inframundo. Algo tan elemental como a la postre obvio que muestra el camino que debería haber seguido McQuoid, en lugar de hipertrofiar su espectáculo con drama barato y conversaciones eternizadas rodadas aprisa y sin interés.

Esto hace que ‘Mortal Kombat II’ se aproxime más al “Fatality” autoinfligido que a la “Perfect Victory” a la que aspira. A pesar de tener virtudes más memorables que la primera parte, como el humor que saca de Urban y la brutalidad de sus escenas de acción, el redoblar en problemas y fallos deja un sabor de boca más insatisfactorio que casi pide otro reboot de la franquicia más que una tercera parte.

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