'El vampiro Lestat' eliminó varios momentos de la serie, pero solo los fans más acérrimos de 'Entrevista con el vampiro' se dieron cuenta de los cambios

Una de las series que más pendiente me está teniendo este año es 'Lestat el vampiro', que es como ha pasado a llamarse 'Entrevista con el vampiro' en su tercera temporada para poner todo el foco en Lestat de Lioncourt. Es una pena que la genial serie de terror esté relegada a AMC+ y sus servicios paralelos, porque es una auténtica joya que el gran público se está perdiendo.

Aunque hay que decir que los fans que tiene son bien fieles, y han sido capaces de captar hasta el más mínimo cambio.

¿Y el resto?

Mientras que las dos temporadas de la serie se encargaron de adaptar (y ampliar) 'Entrevista con el vampiro' de Anne Rice, la tercera temporada se centra en la segunda novela de la saga con Lestat como protagonista absoluto. Aunque Louis de Pointe du Lac no se ha retirado del todo y ha seguido siendo un recordatorio constante a lo largo de la temporada.

Junto con la serie en sí, se ha ido emitiendo en paralelo 'The Vampire Lestat: After Dark', un podcast oficial en el que el reparto y el equipo creativo hablan de cada episodio, comparten secretos del rodaje y se discute el lore de la serie. Y gracias a este programa sabemos que el segundo episodio de la temporada, 'Toledo', iba a incluir algunos diálogos que se terminaron eliminando.

Se trata de la escena en la que Lestat y Louis se reencuentran en lo que a todos los efectos parece un acuerdo de divorcio con sus abogados presentes. En 'The Vampire Lestat: After Dark', Sam Reid y Jacob Anderson incluso mostraron escenas del guion original para este momento, e incluso afirmaron lo muchísimo que le gustaba el diálogo entre sus personajes.

Según Anderson, el diálogo revelaba mucho de la relación entre Louis y Armand, como que vivían en casas separadas en diferentes lados de la bahía de San Francisco, o que llevarse muy bien con la actriz británica Julie Christie. Louis afirmaba que "una vez hizo kayak con Julie Christie", un detalle bien tonto que servía más bien de gracieta, pero que finalmente se terminó eliminando del corte final del episodio.

Este cambio en el diálogo también parece sugerir que los episodios del podcast se graban mucho antes de que la serie principal se termine de editar. Y también que 'El vampiro Lestat' se terminó de rodar antes de la cancelación fulminante de 'Talamasca: la orden secreta', uno de los spin-offs de 'Entrevista con el vampiro', ya que en el podcast ha habido varias referencias a su serie hermana sin mencionar su cancelación.

Desde luego, los diálogos que se han quedado fuera tampoco eran clave para el reencuentro entre Louis y Lestat. Pero demuestran que 'After Dark' sigue siendo una pieza tremendamente valiosa para los fans de 'Entrevista con el vampiro' para entender mejor el trabajo que hay detrás de la serie.

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