"Tendría una carrera diferente si la gente la hubiese visto". La película de ciencia ficción de Chris Evans que fracasó pero que él considera uno de sus mejores trabajos

Chris Evans es uno de los actores más famosos y solicitados de Hollywood, algo que se debe en buena medida a los años que estuvo interpretando al Capitán América dentro del Universo Marvel. Eso sí, desde el primer momento que dio vida a Steve Rogers tuvo claro que esas aventuras de superhéroes eran lo que le permitían hacer otro tipo de trabajos más satisfactorios a nivel personal o artístico.

De hecho, Evans ha llegado a decir que su película favorita dentro de su filmografía es una obra de ciencia ficción que "vieron como diez personas".

"Me encanta esa película"

El actor estadounidense se lamentaba en su momento de que "nadie va a ver mis buenas películas". No concretó a cuáles se refería, con la excepción de 'Sunshine', la película de ciencia ficción dirigida por Danny Boyle. Estrenada en 2007, Chris Evans formaba parte de un estupendo elenco internacional que también incluía a Cillian Murphy, Rose Byrne, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Hiroyuki Sanada o Benedict Wong, entre otros.

Chris Evans no dudó en confesar que era su trabajo del que sentía más satisfecho, pero también expresó su desencanto por el fracaso comercial que sufrió:

"La vieron como diez personas. Nadie va a ver mis buenas películas. Todo el mundo va a ver Los 4 Fantásticos pero nadie ve Sunshine. Tendría una carrera diferente si la gente la hubiese visto. Me encanta esa película. Adoro a Danny Boyle, la experiencia que tuve y ese reparto. Es una de esas películas que me encanta en todos los sentidos."

Lo cierto es que la vieron más de 10 personas, pero no las suficientes para evitar que fuera uno de los mayores fracasos del año. A fin de cuentas, es verdad que sus 40 millones de dólares de presupuesto no parecen tantos, pero la cosa se complica cuando recordamos que apenas tuvo unos ingresos mundiales de 32 millones.

Algo más de suerte en taquilla tendría Chris Evans años después con otra película de ciencia ficción, 'Rompenieves (Snowpiercer)' con el director Bong Joon-ho, su principal razón para para hacerla a pesar de no entender el guion y que seguramente se encuentra entre los trabajos favoritos del intérprete. Eso sí, por mi parte creo que la cinta de su filmografía que destacaría por encima de cualquier otra es 'Puñales por la espalda' ('Knives Out').

El estreno más reciente de Evans en España ha sido 'Materialistas', bajo las órdenes de Celine Song, y este año le veremos de nuevo como Steve Rogers en 'Vengadores: Doomsday', a pesar de que el actor prometió que su etapa Marvel había concluido.

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