La nueva invasión de 'La casa del dragón' no tiene nada que ver con los dragones, pero es un guiño muy cuqui a 'Juego de tronos'

A veces, 'La casa del dragón' nos da respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. El quinto episodio de la temporada 3 ha incluido un detalle aparentemente insignificante -la presencia constante de gatos en Desembarco del Rey- que en realidad está conectado directamente con 'Juego de tronos'.

Lo que parece un simple elemento decorativo esconde lo que fue una consecuencia de las decisiones de Aegon II y ayuda a explicar por qué, casi dos siglos después, la capital de los Siete Reinos sigue estando repleta de felinos. Es uno de esos pequeños guiños al universo creado por George R.R. Martin que enriquecen el lore sin necesidad de grandes revelaciones ni dragones.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers

Un grave problema de ratas

En la segunda temporada, Aegon II ordenó ejecutar a todos los cazadores de ratas de Desembarco del Rey después del asesinato de su hijo y heredero. La decisión dejó la ciudad completamente desprotegida frente a una plaga que comenzó a extenderse sin control, y esto se convirtió en uno de los muchos problemas que heredó Rhaenyra al ocupar el Trono de Hierro.

De hecho, al principio de la tercera temporada, Alyn de Hull propone una solución muy efectiva: traer gatos para acabar con las ratas, igual que hacían tradicionalmente los marineros en los barcos. El plan funcionó y la plaga empezó a desaparecer, pero también tuvo otras consecuencias.

En el episodio 5 puede verse un gato prácticamente en cada escena ambientada en la capital. Al desaparecer gran parte de las ratas, los felinos comenzaron a multiplicarse rápidamente hasta convertir Desembarco del Rey en una ciudad repleta de gatos. Es un detalle fácil de pasar por alto y que está presente en todo el capítulo.

Y esta explicación encaja perfectamente con lo que ya sabíamos de la serie original. En la primera temporada, Syrio Forel le pide a Arya Stark que intente atrapar uno de los numerosos gatos que viven en la Fortaleza Roja como parte de su entrenamiento. Más adelante también sabemos que Tommen Baratheon siente un enorme cariño por sus gatitos, un rasgo que siempre pareció anecdótico y que ahora tiene mucho más sentido.

La invasión de los gatos no cambia el rumbo de la guerra ni decide el destino de los Targaryen, pero sí demuestra el cuidado con el que 'La casa del dragón' está tendiendo pequeños puentes con 'Juego de tronos'.

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