Elon Musk promete que Grok hará una versión de 'La Odisea' mejor que la de Christopher Nolan antes de fin de año. Lo que hemos visto no es precisamente espectacular

Hace ya algunos meses, desde que se supo el reparto de 'La Odisea', que Elon Musk ha encabezado las críticas hacia la película de Christopher Nolan utilizando la "fidelidad histórica" como manera de tratar de enmascarar su racismo y su transfobia. Musk fue uno de los que aseguró que la película se encaminaba hacia el fracaso, y ahora que no ha sido así, ha redoblado la apuesta, asegurando que él puede hacer una versión mejor del libro de Homero para fin de año utilizando tan solo su inteligencia artificial.

La Grokisea

El magnate podría utilizar su dinero casi infinito para arreglar los problemas acuciantes del mundo, pero en su lugar va a utilizarlo como venganza contra Nolan. De hecho, ha asegurado en Twitter (o como él quiere que la llamemos, X) que "Antes de que acabe el año, Grok Imagine hará una película completa de 'La Odisea' históricamente precisa y fiel al arte de Homero".

Por supuesto, Musk está contestando al tuit de un usuario que ya ha recreado una versión "realista" de 'La Odisea' en tres minutos de un tráiler con errores de bulto en las expresiones, el escenario y el diálogo, pero sin intérpretes de raza negra a la vista. Solucionado, pues. Como no podía ser de otra manera, las respuestas a ese tuit se han llenado de gente pronosticando el fin de Hollywood y asegurando que es mucho mejor que la versión de Christopher Nolan. Spoiler: no, por supuesto que no lo es.

No es la primera vez que Musk coquetea con hacer su propia versión de 'La Odisea': en junio ya contestó a otro usuario que estaba dispuesto a dar 100 millones de dólares a Mel Gibson para que hiciera una adaptación en griego homérico y que, por supuesto, fuera "históricamente correcta". Al margen de las bravuconadas de Musk, cabe recordar que 'La Odisea' es un poema homérico de ficción en el que hay cíclopes, gigantes, sirenas, hechiceras y monstruos, por lo que la "fidelidad histórica" queda un poco en entredicho.

Por supuesto, analizando sus tuits sobre 'La Odisea', cualquiera puede descubrir, sin demasiada sorpresa, que al hombre más rico del mundo lo que realmente le fastidia es que salgan Elliot Page y Lupita Nyong'o. Y, claro, solo la IA más chusca puede ayudar a que se le pase el perrenque. Cosas de ricos.

En Espinof | La nueva película de Uwe Boll consigue distribución internacional gracias a Elon Musk tras su polémica en Alemania, y el director ya piensa en la secuela

En Espinof | Las mejores películas de 2026