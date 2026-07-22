Muere Kaylee Hottle, la actriz infantil de 'Godzilla vs Kong', a los 18 años en un trágico accidente. "Que su belleza y talento sean un recuerdo para la eternidad"

Hay noticias que nos rompen en mil pedazos. Esta es, tristemente, una de ellas: a los 18 años, Kaylee Hottle ha fallecido en un accidente de tráfico en Maryland. La actriz tenía toda una carrera (y una vida) por delante, y su fallecimiento ha sido tan inesperado que ha dejado al mundo del cine en shock.

Descansa en paz, Kaylee

Hottle debutó a los 13 años en 'Kong vs Godzilla', tras un papel episódico en la serie 'Magnum' y algunos anuncios, y repitió después en 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio'. La actriz era sorda, al igual que sus padres, que han comunicado las terribles noticias mediante un directo en Facebook para el que han usado lenguaje de signos.

Millie Bobby Brown la ha recordado en sus stories de Instagram, afirmando "Estoy devastada. Te echaremos de menos, Kaylee". Por su parte, Rebecca Hall ha compartido varias imágenes suyas, añadiendo "Devastada al escuchar esta noticia. Mi corazón está con tu familia. Te extrañaremos, Kaylee". Marlee Matlin, ganador del Óscar por 'CODA', también se ha despedido de ella en Facebook: "Estoy absolutamente destrozado con el fallecimiento de la dulce Kaylee Hottle. Que su belleza y talento sean un recuerdo para la eternidad".

Legendary, la productora de las películas de Godzilla y Kong, ha escrito el panegírico en Twitter: "Estamos devastados por el trágico fallecimiento de Kaylee Hottle. A través de su inolvidable interpretación de Jia, Kaylee aportó una sensibilidad, una humanidad y una luz extraordinarias a Godzilla, Kong y el Monsterverse. Era un miembro muy querido de nuestra familia cinematográfica, y su amabilidad, calidez y extraordinario talento conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de trabajar a su lado. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos aquellos que la conocieron y la quisieron en estos momentos tan inimaginablemente difíciles". Hay noticias que, definitivamente, nunca querríamos haber dado.

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