Kevin Feige desvela qué actor lleva años rechazando ofertas para unirse al Universo Marvel. "Es una tradición que viene de lejos"

Uno podría pensar que una fábrica de hacer billetes como sigue siendo —aunque menos rentable de de lo que nos tenía acostumbrados— Marvel Studios podría conseguir que cualquier actor o actriz se sumase a sus filas superheróicas con un chasquear de dedos. Nada más lejos de la realidad, porque tal y como ha desvelado Kevin Feige, la compañía lleva años picando piedra infructuosamente para que uno de los intérpretes más cotizados del momento se sumerja en el MCU.

La resistance

A su paso por el podcast Happy Sad Confused, el mandamás de la división cinematográfica de La casa de las ideas ha confesado que Adam Driver lleva años rechazando de forma reiterada varias ofertas para embarcarse en el Universo Cinematográfico de Marvel.

No es ningún secreto que nos gustaría [trabajar con Adam]. Pero ya es una tradición que nos reunamos con él por Zoom y luego él rechace la oferta. Es una tradición que viene de lejos. No podría ser más cordial. Normalmente es muy sincero a la hora de expresar cómo se siente.

Estas declaraciones llegan con el estreno de 'Spider-Man: Brand New Day' a la vuelta de la esquina y, lo que es más importante, con 'Vengadores: Doomsday' a pocos meses de poner a prueba el interés del MCU en plena era de la fatiga superheróica y de plantar la primera piedra del regreso de los X-Men a la gran pantalla. Un retorno para el que, según los rumores que llevan semanas circulando en redes, Feige estaría intentando encandilar a Driver una vez más para que se ponga en la piel de Magneto.

Personalmente, se me hace complicado imaginar al bueno de Adam fichando por otra megafranquicia de la factoría Disney después de su agridulce paso por 'Star Wars'. Y es que, tras interpretar con solvencia a Kylo Ren en la última trilogía numerada estrenada hasta la fecha, el actor vio cómo la compañía del ratón Mickey canceló la secuela-spin off 'The Hunt for Ben Solo' después de que Steven Soderbergh presentase un guion finalizado y listo para la aprobación.

Así lo aseguró el propio Driver en una entrevista con Associated Press en octubre del pasado 2025:

"Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron totalmente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos. Lo llevamos a Bob Iger y Alan Bergman y dijeron que no. No veían cómo Ben Solo podía seguir vivo. Y eso fue todo. Pero ya no existe, así que por fin puedo hablar de ello”.

Con esto sobre la mesa, algo me dice que el intérprete no estaría muy por la labor de ponerse un traje de spandex y desatar sus poderes delante de un chroma. Aunque ya sabemos aquello de que "poderoso caballero...".

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