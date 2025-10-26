Steven Soderbergh habla sobre el guion de su película de 'Star Wars' que rechazó Disney: "Esta había sido la primera vez"

Hace cosa de una semana supimos que no podemos tener cosas bonitas. Después de que Rian Johnson firmase la mejor película de 'Star Wars' estrenada hasta la fecha —don't @ me—, Adam Driver soltó la bomba: pudimos haber tenido otra entrega de la saga galáctica firmada por un autor en mayúsculas centrada en Kylo Ren, y su guión es “uno de los más putamente geniales en los que haya participado”.

No podemos tener cosas bonitas

El cineasta en cuestión que se hubiese encargado de capitanear 'The Hunt for Ben Solo' es nada menos que Steven Soderbergh, que perfiló el libreto junto a sus colaboradores Rebecca Blunt y Scott Z. Burns, con quienes trabajó en 'La suerte de los Logan' y 'Contagio' respectivamente. Ahora, después de que Driver destapase el melón, el realizador ha explicado en BlueSky qué ocurrió con el proyecto.

Básicamente, y aquí está la miga, 'The Hunt for Ben Solo' se convirtió en el primer guión finalizado y listo para su aprobación presentado por Lucasfilm y rechazado sin miramientos por la factoría Disney. Seguramente el problema es que la lectura daba a entender que era un largometraje con pies y cabeza y no contenido para ver de fondo mientras estás en el sofá con el móvil —se me perdone la mala leche—.

“Para que conste, no disfruté mintiendo sobre la existencia de THE HUNT FOR BEN SOLO, pero tenía que seguir siendo un secreto… ¡hasta ahora! Además, tras el asunto de HFBS, le pregunté a Kathy Kennedy si Lucasfilm había presentado alguna vez a Disney un guion de película terminado para su aprobación y se lo habían rechazado. Ella dijo que no, que esta había sido la primera vez".

Durante una conversación con Associated Press, Driver dio más detalles sobre el proceso de cancelación de un título cuya resurrección ya está siendo reclamada por el fandom con pancartas aéreas incluidas.

"Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron totalmente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos. Lo llevamos a Bob Iger y Alan Bergman y dijeron que no. No veían cómo Ben Solo podía seguir vivo. Y eso fue todo. Pero ya no existe, así que por fin puedo hablar de ello”.

No tendremos a Steven Soderbergh haciendo lo suyo en 'The Hunt for Ben Solo', pero sí una película de 'The Mandalorian y Grogu'. Supongo que es más fácil vender merchandising de baby Yodas que de siths melenudos.

