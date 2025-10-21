Adam Driver quiere hacer otra película de Star Wars y hasta tiene guion, pero hay un problema: Disney se niega en redondo

La etapa de Adam Driver como Kylo Ren en Star Wars pareció quedar cerrada de forma definitiva en 'El ascenso de Skywalker', pero el actor ha intentado protagonizar una nueva película de la saga. Tal fue su interés que hasta contaba con un guion desarrollado por Steven Soderbergh, pero en Disney se negaron en redondo a hacerla.

"Siempre me interesó hacer otra Star Wars"

El actor ha desvelado en una charla con AP que estuvo dos años colaborando con Soderbergh para dar forma a 'The Hunt for Ben Solo', una película situada después de los eventos narrados en 'El ascenso de Skywalker'. En el libreto también trabajaron Rebecca Blunt ('La suerte de los Logan') y Scott Z. Burns ('Contagio'), siendo evidente que se lo tomaron muy en serio.

Según aclara el propio Driver, "siempre me interesó hacer otra 'Star Wars'. Llevaba hablando de hacer otra desde 2021. Kathleen Kennedy me contactó. Siempre dije: 'Con un gran director y una gran historia, lo conseguiría en un segundo'. Me encantaba ese personaje y me encantó interpretarlo". Fue entonces cuando se pusieron manos a la obra.

Lo cierto es que dentro de Lucasfilm sí mostraron un apoyo total al proyecto, pero la cosa se vino abajo cuando tocó conseguir la luz verde de Disney:

Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos. Se lo presentamos a Bob Iger y Alan Bergman, y dijeron que no. No entendían cómo Ben Solo estaba vivo. Y punto. Disfruté mucho haciendo la película en mi cabeza. Lamento que los fans no puedan verla. Fue uno de los guiones más geniales en los que he participado.

Siendo justos, Kylo Ren se sacrificaba en 'El ascenso de Skywalker' para salvar a Rey, pero es un problema que no ha impedido regresos como el de Palpatine. Además, seguro que el guion en cuestión lo explicaba de alguna forma, así que dudo mucho que ese sea el único para que Disney rechazara frontalmente la idea.

