'Star Wars: El ascenso de Skywalker': una gran traca final obsesionada en responder todas las dudas de los fans

J.J. Abrams prometió en su momento que ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ iba a ser la culminación de las tres trilogías de la saga creada por George Lucas, una afirmación rotunda pero hasta cierto punto obvia. A fin de cuentas, se trata de la película llamada a poner punto y final a la saga de los Skywalker, por lo que quien estuviera detrás de ella iba a tener que hacer frente a un reto de enormes proporciones.

Abrams ya demostró una vez más con ‘El despertar de la fuerza’ que era un gran revitalizador de franquicias, pero la cosa cambiaba mucho en el Episodio IX. No solamente iba a tener que lidiar con todos los cambios introducidos por Rian Johnson en ‘Los últimos jedi’, pues también estaba obligado a cerrar por todo lo alto una gran etapa de la historia del cine. El resultado no ha sido tan esplendoroso como habría sido deseado, pero sin duda estamos ante una gran traca final con más aciertos que errores.

Acción a todo trapo

Hace unos días se estrenaba en Netflix ‘6 en la sombra’, una cinta en la que Michael Bay se mostraba dispuesto a sacrificar prácticamente todo en beneficio de una acción explosiva que no dé respiro al espectador. En ‘El ascenso de Skywalker’ se busca algo hasta cierto punto similar, pero sin renunciar nunca a las explicaciones necesarias para que la historia avance o a recurrir constantemente a intentar tocar la fibra sensible del espectador.

A su manera tiene cierto sentido forzar al espectador a subirse a una nave en marcha cuando eso es exactamente lo que es la película dentro de la trilogía. Por ello, parece que Abrams está más interesado en que sucedan cosas sin parar que en dejar un auténtico sello en cualquier nivel, incluso visualmente, aunque obviamente estamos ante una cinta espectacular, le falta ese puntito necesario de personalidad para ir más allá en sus aspectos más oscuros o para perfilar set pieces realmente memorables.

En lugar de eso, Abrams opta por la sobreacumulación, intentando atar todos los cabos para que no acabemos preguntándonos qué ha sido de esto o qué ha pasado con aquello. Quizá haya pensado que la mejor forma de lidiar con esa sobredosis de información era que encontrase su reflejo en el apartado visual, pero lo más curioso de todo es que lo consiga sin resultar agotador. Y es que Abrams nunca se olvida de que lo primero de todo es entretener al espectador y por ahí no tengo pegas que ponerle a ‘El ascenso de Skywalker’.

Ni siquiera en el tramo final, donde podría haber caído en el exceso de epílogos al estilo de ‘El señor de los anillos’, sucede eso y en gran parte se debe a uno de los mayores aciertos conseguidos por ‘El despertar de la fuerza’: la unión entre el grupo protagonista. Aquí todo se siente realmente como una aventura en común en lugar de que cada uno vaya a su aire y los personajes se complementan muy bien entre sí.

Luces y sombras de ‘El ascenso de Skywalker’

Esto es algo que eché mucho en falta en ‘Los últimos jedi’ y aquí está claro que no se consigue la misma frescura que en ‘El despertar de la fuerza’, pero sí que funciona como buen contrapunto al hecho de que Abrams coquetea en todo momento con el exceso. Hay que avanzar sin parar pero intentando emocionarnos en todo momento. Es sobre todo en esto último donde debería haberse aplicado el menos es más, ya que existen vínculos que esta trilogía nunca ha llegado a explicar demasiado bien como el que hay entre Rey y Leia.

Su fuerza como concepto palidece ante la débil base real que tiene. En otros casos sí que se ha desarrollado con mas mimo -el vínculo entre Rey y Kylo-, pero esa obsesión por conectar en el público lleva a que solamente haya momentos muy puntuales en los que consigue el efecto buscado. En mi caso solamente hubo una escena en la que realmente sentí un pequeño escalofrío recorriendo mi cuerpo… y no deja de ser una bien sencilla que sabía perfectamente que tenía que acabar sucediendo antes o después.

Al respecto también ayuda que el guion firmado por Chris Terrio y el propio Abrams no tiene problema en trampear con las emociones del espectador vendiéndole primero algo para deshacerlo poco después. La primera vez puede colar, pero luego lleva a que nos pongamos a la defensiva en lugar de pensar que lo que ha sucedido es realmente definitivo. Lo curioso es que habría tenido todo el sentido del mundo dejarlo tal cual y así no restar intensidad, pero se ve que igual pensaban que era pasarse de oscuros…

Y es que ‘El ascenso de Skywalker’ no se preocupa en lo más mínimo en lo que podría estar por venir en el universo Star Wars, cosa que sí hacía ‘Los últimos jedi’, sino en ser un cierre lo más convincente posible y para eso prefiere apostar por lo que ya sabe que va a funcionar. Lo hace tanto que llega esa sobrecarga que decía tantos, pero no se excede tanto como para que a uno no le importe lo que suceda.

Está claro que no faltan sus buenas dosis de fan service, siempre vinculadas a esa nostalgia que lleva a muchos a volver de forma constante a Star Wars, pero la más llamativa de todas, ya presente en la campaña promocional, no molesta. De hecho, casi es mejor que no haya muchas explicaciones -seguramente sea en lo único que falten- y que simplemente sirva para elevar la amenaza a otro nivel. Hacía falta sacarse un as de la manga porque el cierre de ‘Los últimos jedi’ dejaba cierta sensación de definitivo.

En resumidas cuentas

Lo que importa al final por encima de sus virtudes y defectos es su capacidad para llevarte a una galaxia muy muy lejana y que vivas una aventura como pocas ha habido a lo largo de la historia del séptimo arte. Una aventura más pensada para el disfrute del fan que seguramente goce mucho a poco que simplemente se deje llevar, pero no por ello hay que obviar que aligerando un poco sus objetivos, ‘El ascenso de Skywalker’ habría sido una película mejor.