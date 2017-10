J.J. Abrams promete que el Episodio IX será la culminación de las tres trilogías de 'Star Wars'

Vaya bomba acaba de soltar J.J. Abrams. El Episodio IX puede ser la mayor película de la saga 'Star Wars' si cumple lo que ha prometido: la culminación de las tres trilogías. Recordemos que el director de 'Star Wars: El despertar de la fuerza' vuelve a la franquicia después de que Lucasfilm despidiese a Colin Trevorrow.

Abrams está preparando el guion del Episodio IX junto con Chris Terrio, y un usuario de Reddit tuvo la suerte de encontrarse con ambos tras una conferencia en la Unión de Oxford. Además de la inevitable foto, el fan pudo hablar brevemente con ellos sobre 'Star Wars' y aunque no obtuvo ninguna información concreta, Abrams y Terrio fueron tan amables de propocionarle unas primeras y prometedoras pistas sobre el proyecto. Esto es lo que cuenta al respecto:

Estaba hablando con Chris y él se refería a la trilogía original. Le hablé de que yo había crecido con las precuelas, cómo fueron mi punto de entrada a Star Wars. Le pregunté si había elementos de la trilogía de precuelas en el Episodio 9 y Chris me dijo que el 9 lo unía todo. Dijo que el 9 hace sentir que todo está pasando el mismo universo, y que habría elementos de las precuelas. Pueden ser visuales o temáticos: no dijo abiertamente que regresen planetas, personajes ni nada concreto."

"Me dijeron que van a ser valientes y que habrá grandes sorpresas. Tuve la sensación de que JJ sentía que en 'El desperta de la fuerza' tenía que refrescar momentos previos de Star Wars para un público moderno, y ahora parece que tienen vía libre para hacer lo que quieran. Aparentemente, no han tenido interferencias de Kathleen o Pablo [Hidalgo] o el equipo de historias de Lucasfilm. 9 es también la película que une las tres trilogías y lo junta todo. Eso es lo que podían decirme.

Es interesante y tiene sentido. Al fin y al cabo, los "episodios" se centran en la familia Skywalker, en algún momento debe concluir, y parece lógico que se haga incluyendo referencias a las dos primeras trilogías. Por otro lado, esto sólo es la historia de un fan que se encontró con Abrams y Terrio, no es oficial ni este chico es periodista... PERO lo que cuenta encaja con unas recientes declaraciones de John Boyega, el actor que da vida a Finn en la nueva trilogía. Aunque no ha tenido acceso al libreto, deben haberle contado algo del proyecto cuando dice esto:

"Creo que lo fantástico es que se siente como que va a cerrar un círculo. No sé nada del guion, la historia. No sé dónde va Finn, no sé dónde va Rey, pero desde luego parece que en esta película está la guerra que va a terminar con todas las guerras. Estoy interesado en saber cómo van a manejar eso."