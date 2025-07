Todos los nominados a los premios Emmy 2025: 'Separación' domina en las categorías junto a 'El Pingüino', 'Colegio Abbott' y 'The 'Studio'

Con un pie dentro del verano y recién finalizada la temporada televisiva, llega la hora de conocer la lista de nominaciones a los premios de la Academia de la televisión estadounidense. Será la 77ª edición de los Emmy, que reconocerá a las mejores producciones estrenadas o emitidas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

Los actores Harvey Guillén ('Lo que hacemos en las sombras') y Brenda Song ('Una nueva jugada') han sido los encargados de anunciar la lista de nominados esta tarde (mañana en Estados Unidos). Sabremos quiénes se alzan con la estatuilla dentro de dos meses, en la gala que se celebrará el próximo 14 de septiembre.

No ha habido muchas sorpresas y como era de esperar, 'Separación' ha arrasado en las categorías de drama con 27 nominaciones, seguida de la miniserie 'El Pingüino', con 24. Por otro lado, en el terreno de la comedia han destacado 'Hacks', 'Colegio Abbott', 'The White Lotus' y 'The Studio', empatadas con 23 nominaciones cada una.

Y en las miniseries ha dominado la conversación la sobresaliente 'Adolescencia', con 13 nominaciones. Cifra que ha igualado 'The Pitt', otra de las más nombradas esta tarde.

Consulta la lista completa de nominaciones a continuación:

Categorías de comedia

Mejor actriz de reparto

Liza Colon-Zayas ('The Bear')

Hannah Einbinder ('Hacks')

Kathryn Hahn ('The Studio')

Janelle James ('Colegio Abbott')

Catherine O’Hara ('The Studio')

Sheryl Lee Ralph ('Colegio Abbott')

Jessica Williams ('En terapia')

Mejor actor de reparto

Ike Barinholtz ('The Studio')

Colman Domingo ('Las cuatro estaciones')

Harrison Ford ('En terapia')

Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')

Ebon Moss-Bachrach ('The Bear')

Michael Urie ('En terapia')

Bowen Yang ('Saturday Night Live')

Mejor actriz principal

Uzo Aduba ('La residencia')

Kristen Bell ('Nadie quiere esto')

Quinta Brunson ('Colegio Abbott')

Ayo Edebiri ('The Bear')

Jean Smart ('Hacks')

Mejor actor principal

Adam Brody ('Nadie quiere esto')

Seth Rogen ('The Studio')

Jason Segel ('En terapia')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Jeremy Allen White ('The Bear')

Mejor serie de comedia

'Colegio Abbott'

'The Bear'

'Hacks'

'Nadie quiere esto'

'Solo asesinatos en el edificio'

'En terapia'

'The Studio'

Categorías de drama

Mejor actriz de reparto

Patricia Arquette ('Separación')

Carrie Coon ('The White Lotus')

Katherine LaNasa ('The Pitt')

Julianne Nicholson ('Paradise')

Parker Posey ('The White Lotus')

Natasha Rothwell ('The White Lotus')

Aimee Lou Wood ('The White Lotus')

Mejor actor de reparto

Zach Cherry ('Separación')

Walton Goggins ('The White Lotus')

Jason Isaacs ('The White Lotus')

James Marsden ('Paradise')

Sam Rockwell ('The White Lotus')

Tramell Tillman ('Separación')

John Turturro ('Separación')

Mejor actriz principal

Kathy Bates ('Matlock')

Sharon Horgan ('Hermanas hasta la muerte')

Britt Lower ('Separación')

Bella Ramsey ('The Last of Us')

Keri Russell ('La diplomática')

Mejor actor principal

Sterling K. Brown ('Paradise')

Gary Oldman ('Slow Horses')

Pedro Pascal ('The Last of Us')

Adam Scott ('Separación')

Noah Wyle ('The Pitt')

Mejor serie dramática

'Andor'

'La diplomática'

'The Last of Us'

'Paradise'

'The Pitt'

'Separación'

'Slow Horses'

'The White Lotus'

Series limitadas y películas

Mejor actriz de reparto

Erin Doherty ('Adolescencia')

Ruth Negga ('Presunto inocente')

Deirdre O'Connell ('El Pingüino')

Chloë Sevigny ('Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez')

Jenny Slate ('Dying for Sex')

Christine Tremarco ('Adolescencia')

Mejor actor de reparto

Javier Bardem ('Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez')

Bill Camp ('Presunto inocente')

Owen Cooper ('Adolescencia')

Rob Delaney ('Dying for Sex')

Peter Sarsgaard ('Presunto inocente')

Ashley Walters ('Adolescencia')

Mejor actriz principal

Cate Blanchett ('Disclaimer')

Meghann Fahy ('Sirenas')

Megan Fye ('The White Lotus')

Rashida Jones ('Black Mirror')

Cristin Millioti ('El Pingüino')

Michelle Williams ('Dying for Sex')

Mejor actor principal

Colin Farrell ('El Pingüino')

Stephen Graham ('Adolescencia')

Jake Gyllenhaal ('Presunto inocente')

Tyree Henry ('Ladrones de drogas')

Cooper Koch (‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez')

Mejor serie limitada

'Adolescencia'

'Black Mirror'

'Dying for Sex'

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’

'El Pingüino'

Mejor película para televisión

‘Bridget Jones: Loca por él’

‘Mountainhead’

'The Gorge'

'Nonnas'

'Rebel Ridge'

Categorías de Variedades

Mejor reality de competición

'The Traitors'

'RuPaul’s Drag Race'

'The Amazing Race'

'Survivor'

'Top Chef'

Mejor talk show

'The Daily Show'

'Jimmy Kimmel Live'

'The Late Show With Stephen Colbert'

Mejor especial de variedades en directo

'The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar'

'Beyoncé Bowl'

'The Oscars'

'SNL50: The Anniversary Special'

'SNL50: The Homecoming Concert'

Mejor especial de variedades grabado

'Adam Sandler: Love You'

'Ali Wong: Single Lady'

'Bill Burr: Drop Dead Years'

'Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize For American Humor'

'Sarah Silverman: PostMortem'

'Your Friend, Nate Bargatze'

Mejor serie de variedades con guion

'Last Week Tonight With John Oliver'

'Saturday Night Live'

En Espinof | España sólo había ganado 3 premios Emmy en 50 años. La última edición ha sido histórica

En Espinof | Premios Emmy 2024, dónde ver 'Shogun', 'The Bear' y todas las series ganadoras de los Oscars de la televisión