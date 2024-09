Emmy 2024. Dónde ver en streaming 'Shogun', 'The Bear' y todas las series ganadoras de los premios de la televisión

La temporada de premios 2024 ya ha puesto sus motores en marcha, y lo ha hecho centrándose en un ecosistema televisivo tan variado como interesante con unos Emmy 2024 que entregaron anoche sus premios gordos en la ceremonia de los Primetime, que fue dominada por el trío de ases compuesto por 'Shogun', 'The Bear' y 'Mi reno de peluche', con un triple empate.

Si no quieres perderte ni uno solo de los títulos galardonados, a continuación te dejamos una lista en la que puedes comprobar dónde ver en streaming todas las series, miniseries y programas de variedades premiadas tanto en los Primetime, como en los Creative Arts, que se entregaron previamente.

Las ganadoras de los Primetime

Shogun

Esta fastuosa épica histórica de FX se ha revelado como la gran triunfadora de los Emmy 2024, rascando la friolera de 18 galardones entre los Creative Arts —donde consiguió 14— y unos Primetime en los que, entre otros, se ha llevado el premio gordo como la mejor serie dramática del año.

Crítica de Shogun en Espinof | Disponible en Disney+

The Bear

Como no podía ser de otro modo, 'The Bear' se convirtió en la segunda producción más galardonada de los Emmy con 11 estatuillas, cuatro de las cuales salieron de unos Primetime en los que, eso sí, se quedó in extremis sin el pronosticado Emmy a la mejor serie de comedia del año. No, tampoco entendemos por qué siguen etiquetándola como tal.

Crítica de The Bear en Espinof | Disponible en Disney+

Mi reno de peluche

Una de las grandes sorpresas de la noche fue 'Mi reno de peluche', que dominó con autoridad la pugna entre miniseries. Ella fue la que cerró el triple empate a 4 Primetime Emmys junto a las mencionadas 'Shogun' y 'The Bear', llevándose el gran premio de la noche de su categoría convirtiéndose en la mejor serie limitada del año.

Crítica de Mi reno de peluche en Espinof | Disponible en Netflix

Ripley

'Ripley' la última adaptación literaria de la obra de Patricia Highsmith, esta vez en forma de miniserie, tuvo mejor suerte en los Creative Arts que en los Primetime. En estos últimos sólo consiguió alzarse con uno de los cuatro premios que ha conseguido en total, pero este ha sido el de mejor director de serie limitada, que fue a manos de Steven Zaillian.

Crítica de Ripley en Espinof | Disponible en Netflix

The Crown

'The Crown' ha continuado siendo una de las viejas confiables, pese a su discreto paso por los Emmy 2024. La gran serie del salseo real británico levantó sólo un Primetime Emmy, que fue a manos de Elizabeth Debicki por su labor como actriz de reparto dando vida a la princesa Diana de Gales. Más que merecido.

Crítica de The Crown en Espinof | Disponible en Netflix

Hacks

El inesperado puñetazo sobre la mesa de la noche lo dio in extremis 'Hacks'. Cuando todo el mundo esperaba que 'The Bear' levantase el premio a la mejor serie de comedia de 2024, el show de Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky dio el campanazo. Probablemente, el premio menos esperado de la ceremonia.

Crítica de Hacks en Espinof | Disponible en Max

The Morning Show

Apple TV+ también se ha llevado su pequeña parte del pastel con un Emmy al mejor actor de reparto en una serie dramática, que se ha metido en el bolsillo Billy Crudup por su labor en la tercera temporada de 'The Morning Show', cuyo elenco es uno de los más sólidos de la temporada.

Crítica de The Morning Show en Espinof | Disponible en Apple TV+

Last Week Tonight With John Oliver

Y, para terminar con los Primetime, el rey de las variedades. Sólo John Oliver puede pintarle la cara a 'Saturday Night Live', levantar el Emmy número 21 de su carrera y mandar a la mierda a la organización de la gala por intentar cortar su discurso con música. Un héroe.

Disponible enMovistar+

Las ganadoras en los Creative Arts

A continuación os dejo con todas las producciones que se quedaron sin premio en los Primetime, pero que sí rascaron algún galardón en los Creative Arts.

