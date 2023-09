La temporada 3 de 'The Morning Show' es la mejor hasta ahora: la serie de Apple sigue siendo un culebrón de lujo pero no siempre atina donde poner el foco

Tras dos años, vuelve el culebrón de lujo de Apple TV+. Este miércoles se ha estrenado la temporada 3 de 'The Morning Show' y volvemos a los despiadados pasillos y platós de la cadena de noticias por cable y, casi por primera vez desde su estreno, si se ha reescrito para incluir la actualidad de la época se nota mucho menos que en otras entregas.

Y es que si bien cuando en la temporada 2 se notaba a leguas que la trama del COVID-19 era una incorporación de última hora al guion (aunque luego lo manejaron mejor), en esta ocasión el situarse en marzo de 2022 toca hablar de, por ejemplo, todo el tema de la recién comenzada guerra de Ucrania con una subtrama que se nota bastante más orgánica.

Ya nos meteremos en ello porque, evidentemente, ese no es el centro del culebrón en los pasillos de UBA (y UBA+). Por un lado tenemos a Alex (Jennifer Aniston) que no solo sigue presentando el programa matutino, sino también un especio de entrevistas para la plataforma de streaming; por su parte, Bradley (Reese Witherspoon) se encuentra labrándose un nombre como la presentadora del noticiario vespertino.

A nivel corporativo, las aguas son turbulentas con Corey (Billy Crudup) intentando vender la empresa al magnate tecnológico Paul Marks (Jon Hamm) lo que desencadena todo un juego de poder entre los mandamases. Lamentablemente, esto no es 'Succession' ni la UBA es Waystar RoyCo, pero aún así tenemos puñales volando por todos lados.

Una mejor escritura

Este juego de poder y los ambientes tóxicos en televisión es algo que siempre le ha interesado a la serie y aquí Charlotte Stoudt hace un buen trabajo como nueva showrunner de la misma. Aquí usará, a partir del segundo episodio, un hackeo y filtración masiva de datos del canal para poner patas arriba y dinamitar el clima laboral.

Esto provoca situaciones interesantes y, bajo mi punto de vista, bastante bien llevadas como en el episodio 3, donde la nueva copresentadora de 'The Morning Show' Chris (Nicole Beharie) descubre unos comentarios racistas realizados hacia ella y tiene la oportunidad de entrevistar a Cybil (Holland Taylor) para hablar de diversidad en la compañía.

Son momentos como este en los que se ve que el guion de la serie ha dado un pequeño salto de calidad en lo que los debates y conversaciones en los que se centran gozan de una mayor matización y un mejor terreno de juego para un reparto que, nuevamente, es lo que más deslumbra en la serie.

Por otro lado, creo que a pesar de ser cabezas de cartel, lo menos cautivador en un nivel "dramático" que no temático —creo que es interesante su toma sobre el cómo informar de cuestiones como el aborto— son precisamente las tramas que tienen asignadas tanto la Alex de Aniston como la Bradley de Witherspoon.

Aquí creo que el resto de la constelación de "secundarios" es lo que más vida e interés da a esta temporada 3 de 'The Morning Show', a pesar de que muchas veces la serie adolece de cóctel gigantesco de historias que seguir cuando no todas funcionan igual.

Si bien continúa siendo en muchos sentido un culebrón de lujo, creo que, en definitiva, la temporada 3 de 'The Morning Show' goza de un guion bastante más equilibrado y, por lo general, mejor escrito que sus predecesoras pero que no siempre sabe en qué tramas o personajes poner el foco. Como se suele decir, puede que no sea para todo el mundo, pero esta es mi mierda.

