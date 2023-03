'Succession' regresa con su temporada final tan excelente como se fue: la serie de HBO pone a los Roy en rumbo de colisión

Poco más de un año después del desolador (para los hijos) final de la temporada 3 de 'Succession' volvemos a las tramas e intrigas en el seno de la familia Roy y su compañía WayStar RoyCo. La cita será el próximo domingo (lunes en España) en HBO Max y servidor ya ha podido echar un vistazo al primer episodio de la temporada final de la serie. Y sí, confirmamos: ha vuelto tan excelente como se fue.

No sé hasta qué punto Jesse Armstrong y compañía tenían cien por cien seguros que esta temporada 4 iba a ser el final de la serie. Sin embargo, este inicio indica que sí, ya que no creo que sea una elección azarosa el comenzar esta última tanda con el cumpleaños de Logan (Brian Cox), que nos remite al mismísimo inicio de la serie.

Cumpleaños roast

Las circunstancias son, eso sí, bastante distintas. Si en aquel 80º cumpleaños el magnate soltaba la bomba de que no pensaba retirarse como CEO de la empresa, para amargura de Kendall (Jeremy Strong), en esta ocasión la familia está aún más dividida, con parte de la familia en el otro lado del país. Al igual que los pósters de esta temporada, es inevitable notar los reflejos entre lo de antes y lo de ahora.

No solo es notable la ausencia de Shiv, Kendall y Roman, que buscan lanzar el próximo "gran medio de Internet" (con el que ya andaba trabajando este último un tiempo), sino que también se nota un ambiente algo enrarecido. La división de la familia es como un gran fantasma sobrevolando a los ejecutivos de la empresa en lo que se está decidiendo el futuro de la empresa.

Otra llamativa cuestión sobre el inicio de temporada es que, por primera vez, no se arranca prácticamente justo después del final: ya ha pasado un tiempo (tampoco demasiado) pero Armstrong no se anda con complicaciones a la hora de presentar el nuevo statu quo, ayudado por la cámara de Mark Mylod, como dos trenes en rumbo de colisión.

No me alargo más en temas de trama porque faltan unos pocos días para que veamos este primer episodio, titulado 'The Munsters', pero os podéis imaginar si sois fans de la serie que tenemos capas y capas de diálogos, actitudes y alguna que otra "charla paralela" que hacen prever bastantes puñaladas en lo que se resuelve la venta de la compañía.

Sello de sofisticación

También, y como dirían los protagonistas de 'Girls5Eva' viendo una parodia de la serie, seguimos teniendo a gente desagradable en sitios preciosos. El nivel de producción sigue siendo preciso en una cuestión que pocas veces se destaca: la sofisticación, que es un lenguaje en sí mismo. En lo que otras producciones demuestran que la gente es millonaria por lo estrafalario (que bueno, algo tenemos), aquí se demuestra con lo que no es evidente.

El guion de Armstrong también sigue navegando como pocos en uno de los sellos de identidad de la serie: esa sátira dramática no exenta de cierto humor —que en este inicio de temporada se sigue explotando en las "aventuras" de Greg y Tom— que conforma un tono tan característico como difícil de imitar que hace que sigamos, temporada a temporada, episodio a episodio, queriendo más ración de esta gente hijaputa.

Habrá que ver cómo se desarrolla el resto de la temporada (tenemos Roys hasta finales de mayo) pero mal se tiene que dar para que 'Succession' no cierre su andadura como una de las grandes series ya no de HBO, sino de lo que llevamos de siglo XXI. La pluma afilada, el reparto espléndido en matices y una dirección precisa hace que esta temporada final prometa tenernos a los pies de sus creativos.

