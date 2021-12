'Succession': todo lo que sabemos sobre la temporada 4 de la serie de HBO Max

El final de la tercera temporada de 'Succession' dio cierre a una etapa para la serie de HBO Max creada por Jesse Armstrong. Renovada de antemano por una cuarta temporada, a continuación vamos a repasar todo lo que se sabe hasta ahora sobre los nuevos episodios, información que iremos actualización a medida que se tengan más novedades.

La historia

Todo dio un gran giro al final de la tercera temporada, ya que Logan logró superar una vez más a sus hijos y vender su empresa. Lo hizo tras formar una improbable alianza con Tom, quien no dudó en traicionar a Shiv para salirse con la suya, dando prioridad a ese peculiar vínculo que le une a Greg.

La cuarta temporada tendrá que lidiar con las consecuencias de todo ello, siendo especialmente saber cuál será la reacción de Roman y Shiv tras verse derrotados por completo y sin opciones de suceder a su padre al frente de Waystar.

El reparto

Salvo sorpresa mayúscula, la cuarta temporada debería volver a contar con Brian Cox (Logan Roy), Jeremy Strong (Kendall Roy), Sarah Snook (Shiv Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Alan Ruck (Connor Roy), Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans), Nicholas Braun (Greg Hirsch) y J. Smith-Cameron (Gerri Kellman).

Además, otros personajes con menor presencia como Willa (Justine Lupe) o Stewy (Arian Moayed), Frank (Peter Friedman) o Karl (David Rasche). seguro que hacen acto de presencia en algún momento, sin olvidarnos de que el Lukas Matsson interpretado por Alexander Skarsgård está ahora al frente de Waystar, así que muy raro sería no volver a verle por 'Succession'.

El tráiler

Ni siquiera hay constancia de que haya empezado aún el rodaje - Cox comentó recientemente que no estaba previsto que los guionistas se pusieran manos a la obra hasta enero y que el rodaje no arrancará hasta junio de 2022-, por lo que, lógicamente, no tenemos todavía tráiler.

¿Cuándo se estrena?

No hay fecha de estreno anunciada por el momento, pero lo más probable es que la espera sea mucho menor a la que hemos tenido entre la segunda y la tercera tanda de episodios. A fin de cuentas, el impacto del coronavirus provocó retrasos en muchas series y 'Succession' no fue una excepción.

Si tomamos como referencia el tiempo que pasó entre la primera y la segunda, que fueron 12 meses desde el final de una hasta el comienzo de la siguiente, lo suyo sería que 'Successión' regresara con nuevos episodios en diciembre de 2022. Pero es probable que no acabe llegando hasta 2023 si el rodaje no arranca hasta junio.