El drama que no sabía que necesitaba está en Disney+: 'Fleishman está en apuros' es una estupenda miniserie adulta que disecciona la vida posmarital

Parece mentira la gran cantidad de oferta televisiva que hay y el poco hueco que se encuentra para el drama puro en el streaming. Una serie que esté alejada de subgéneros policíacos/médicos/judiciales, de adolescentes, de thrillers, etc. no es que se prodigue demasiado. Por eso es de agradecer que por fin haya llegado a Disney+ España la estupenda 'Fleishman está en apuros' (Fleishman is in trouble).

Protagonizada por Jesse Eisenberg ('Vivarium'), Claire Danes ('La serpiente de Essex') y Lizzy Caplan ('Castle Rock') —cuyo personaje es la voz de la creadora y autora del libro en el que se basa la serie—, nos encontramos con una miniserie de ocho episodios que gira sobre un divorcio. O, en realidad, sobre lo que viene después del mismo.

Así, la serie comienza presentándonos a Toby (Eisenberg), médico que descubre que el hecho de serlo es todo un imán para las mujeres y está decidido a explotar su potencial en apps de citas durante su primer verano como divorciado. Sin embargo, algo le forzará a cambiar de planes: su ex (Danes) ha dejado a sus hijos en el apartamento y... lo que es casi peor, no da señales de vida.

Divorciados everywhere

Hasta aquí voy a leer porque es mejor sorprendernos por lo que Taffy Brodesser-Akner tiene preparado en la adaptación de su propio libro. La escritora, otrora articulista, afirma que la idea para 'Fleishman está en apuros' le llegó cuando muchísima gente de su entorno (incluso que llevaba tiempo sin tratar) empezó a contarle que se había divorciado.

Observó un par de factores que le fascinaban: por un lado parecía que el divorcio era el día más feliz de su vida; estaban navegando en un sinfín de apps de citas y, por último, hablar sobre matrimonio es terreno peligroso. Con estas ideas en la cabeza y cierto sentido del humor, la autora empezó a estructurar esta historia.

Hay dos cosas que llaman bastante la atención cuando comienzas a ver la serie. La primera es que se despoja del tono a veces extremadamente solemne o intenso que muchos dramas sobre matrimonios y divorcios tienen. Podríamos decir casi que está más cerca de 'State of the Union' que de 'Secretos de un matrimonio'. Sin dejar de dar seriedad al tema, permea en todo momento cierto sentido del humor en el relato.

El segundo aspecto es que al usar la narración de Libby como vehículo para contar la historia junto con otros elementos (ir hacia atrás a revisar el pasado) un toque literario bastante atractivo en lo que se repasa la colisión que ha habido en esta vida de Toby en lo que pronto descubrimos que no solo es la historia de un divorciado... sino sobre la crisis de la mediana edad de la que estos hechos son síntomas.

Un reparto que eleva la propuesta

Lo que realmente funciona en 'Fleishman está en apuros' es su plantel de personajes principales, apoyados en un reparto fantástico. Brodesser-Akner no cuenta una historia de buenos y malos y, de hecho, a pesar de retratar la desidia de Rachel como lo que es, no glorifica para nada a Toby como un mártir inocente. Su personalidad es no solo compleja... sino difícil.

Quizás lo más curioso es el papel de Claire Danes, nominada a mejor actriz de reparto en los pasados Globos de Oro. Su Rachel no aparece mucho (de hecho hay episodios en los que apenas la vemos en algún flashback momentáneo) pero su presencia se nota durante toda la serie, es el fantasma del pasado y presente de la vida de los Fleishman.

Un fantasma que Libby no puede dejar de mirar cuando piensa en su propio matrimonio y si eso les puede pasar a ellos (el marido está interpretado por Josh Radnor). En Libby se vierten las reflexiones que Brodesser-Akner lanza al espectador a lo largo de estas ocho horas.

'Fleishman está en apuros' no dicta sentencia porque no es su labor. Se esfuerza episodio a episodio en tratar de entender (y que nosotros entendamos) lo que ha pasado y por qué ha pasado. Si esperamos contundentes tesis sobre matrimonios esto nos resultará bastante insatisfactorio. Si no, tendremos un gran drama adulto que merece la pena.

En Espinof | Las mejores series románticas en streaming