Crónica minutada del 2x03 de 'Los Ensayos', el show más bestialmente creativo de la televisión actual

Nota: Este texto es el recuento de uno de los episodios más demenciales de la historia de la televisión, que ha podido verse este lunes en la plataforma Max a través de la serie 'Los Ensayos'.

Nota 2: Se trata del tercer episodio de la segunda temporada de una serie cuyo pretexto argumental es un hombre que intenta ayudar a la gente a solucionar problemas reales... ensayando situaciones lo más fidedignas posibles en un entorno controlado y en el que personas reales interactúan con actores.

Nota 3: El foco de esta segunda temporada es la seguridad aérea en Estados Unidos. La tesis de Nathan Fielder, su creador, es que la mayoría de los accidentes aéreos se producen por errores de comunicación entre piloto y copiloto: los subordinados no se atreven a llevarle la contraria a sus superiores, aunque éstos estén claramente equivocados.

Nota 4: 'Los Ensayos' es un docureality— Más o menos.

"Código entre pilotos"

0:05 - De entre todas las formas posibles que se pueden abrir un episodio televisivo de comedia que presenta a una pareja viendo la televisión, la serie elige un fragmento del discurso de Obama cuando anunciaba que habían matado a Osama bin Laden.

0:40 - En su discurso introductorio sobre por qué los experimentos con pilotos de los dos episodios anteriores no están funcionando, Fielder anuncia que debería a empezar a experimentar en animales. La lógica es implacable: hay que ir a la raíz de todo. "Hemos evolucionado de ellos".

0:51 - Salto a: Monique y Bogdan, una pareja real asentada en San José que después de quedar devastados por la muerte de su querido perro Achilles lo clonaron para vivir ahora con tres terriers absolutamente idénticos: Thetis, Apollo, y Zeus.

1:56 - "Hay cosas que no se pueden controlar en un laboratorio": explica, Fielder. Puede que Thetis, Apollo, y Zeus compartan el mismo ADN de su antecesor, pero sus personalidades son completamente distintas. Han tenido distintas experiencias vitales que Achilles.

3:17 - Si hace un momento decíamos que la personalidad no la puedes conseguir en una probeta, Fielder está dispuesto a lograrla en un plató de televisión. Con los tres perros a la vez. Escala 1:1.

3:42 - El multiverso de Monique y Bogdan acaba de comenzar. Tres actores y actrices físicamente muy similares y vestidos como la pareja entran por la puerta de una réplica exacta del viejo apartamento que tenían en San José. Los actores toman nota al milímetro del día a día que seguía la pareja que tienen que interpretar. Entre horarios de pasear al perro o poner el café se cuelan también conflictos personales, como que Bogdan no quería tener hijos porque no se sentía listo en aquel momento.

4:32 - Comienza la misión de hacer que los perros revivan la vida de su antecesor. Las camaras se centrarán en Zeus, quien tiene la ventaja de ser aún "un cachorro impresionable".

4:55 - Por mucho que hayan recreado su hogar y su vida anterior, evidentemente será imposible que el perro tenga la misma vida si el olor de la ciudad no es el mismo. Por lo que el trabajo de un señor consiste en aspirar el aire de San José con una máquina y transportarlo 547 km en furgoneta hasta Los Angeles. Allí el trabajo de otro señor consiste en rociarlo cada mañana en los paseos de Zeus para que lo huela.

6:04 - El experimento no está funcionando. Zeus acaba de responder al falso desmayo de la actriz plantando un zurullo en la moqueta. Estamos fallando: lo que hacía a Achilles un perro especial, único según su dueña, es que siempre que ella tenía una de sus reacciones él se preocupaba y corría a lamerle la cara.

7:00 - Toca subir el listón con la simulación. La pareja revela los grandes problemas de pareja y discusiones que tenían en ese momento. Monique porque Bogdan no quería tener hijos, él porque ella estaba desempleada y falta de ambición. El camino a seguir en el aprendizaje de Zeus es vivir en una casa problemática.

9:25 - Ojo, algo está empezando a cambiar en el comportamiento de Zeus. Acaba de imitar los movimientos del gato actor en el sofá, algo que según Monique y Bogdan era un comportamiento propio de Achilles. ¿El ensayo está... funcionado?

9:55 - Espera, es verdad, que esto iba sobre la seguridad aérea y los pilotos. Acaba de aparecer en pantalla el piloto del episodio anterior que afirmaba orgulloso haber sido expulsado de todas las aplicaciones de citas disponibles en Estados Unidos. Por qué esta información es imprescindible no queda del todo claro ahora mismo, pero Fielder afirma tener una teoría de cómo el experimento de los perros se relaciona con ellos.

10:42 - En una recreación con actores haciendo de pilotos de Airline un piloto le llama idiota a su copiloto. ¿Quizás ese es el problema? ¿Están creando un ambiente incómodo los pilotos que hacen que sus copilotos no se sientan bienvenidos a aportar ideas?

11:06 - Fielder acaba de poner un ejemplo que puede ser la excepción de la regla. El capitán Sully, o Chesley Sullenberger. Efectivamente, el capitán del mismo que el de la película basada en una historia real protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Clint Eastwood. En su amerizaje de emergencia en el río Hudson Sully de Nueva York en enero de 2009 salvó las vidas de todos sus tripulantes. Eventos así son anomalías estadísticas en la historia aeronáutica, y Fielder cree que tiene algo que ver con que invitase a su copiloto a dar feedback con la famosa frase: "¿Alguna idea?".

12:06 - A Fielder se le acaba de ocurrir otra idea. ¿Y si todos los pilotos de Airline pudieran tener la personalidad de Sully de la misma manera que los perros clonados podían tener la personalidad de Achilles?

13:13 - Mientras se rasura el cuerpo Fielder nos avisa que estamos a punto de ver algo muy raro, así que prefiere conducir la siguiente fase del experimento de forma personal antes que hacer pasar a otros actores por ello.

13:24 - Un Nathan Fielder bebé casi en cueros y en pañales entra en una habitación a escala con una cuna gigante. Repito. Un Nathan Fielder bebé Sully.

14:45 - Su "madre" es una marioneta gigante que ahora le está cambiando el pañal. Al mismo tiempo Fielder explica que está intentando quitarse cualquier pensamiento complejo para emular la mente de un bebé.

14:49 - Bebé Fielder está atragantándose con la leche de la teta de mentira de la madre marioneta a la vez que trata de estar "presente en el momento". Llevamos más de cinco minutos de episodio metidos en una pesadilla de Ari Aster.

16:08 - Años han pasado en la vida de Sully-Fielder y ahora es un niño travieso que le da de comer a su hermana piedras pequeñas. Sus padres son dos actores adultos gigantes con la ayuda de zancos para mantener la escala y la única manera de describir a su hermana es con este link.

16:28 - El padre de Sully le regala a su hijo su primer avión, plantando la semillita de todo su futuro profesional.

17:57 - Llega otro momento canónico en la vida del adolescente Sully. El primer vuelo que hizo con su novia Carol, una tímica chica de iglesia, y el descubrimiento de que "volar podía ser una experiencia sensual". Vamos, que se pasó el viaje entero más salido que un mono bonobo. Y sin embargo en sus memorias insiste en lo importante que fue este evento porque le ayudó a compartimentar, por eso de tener que experimentar a la vez sus deseos sexuales con la seguridad de pilotar un avión.

18:54 - Fielder no puede ponerse cachondo con la actriz y las cámaras delante. Por lo que acaba de meter una versión robótica de Carol en la cabina y le ha dicho a todo su equipo que se vaya para masturbarse en privado. Dice que eventualmente consiguió ignorar su erección para volar. Quizás Sully sabía de lo que hablaba.

21:02 - Fielder revive el segundo matrimonio de Sully con Lori. Desde la boda hasta la rutinaria vida diaria. Pero omite el primer matrimonio por completo en una decisión que le parece extraña a Fielder.

22:02 - El padre de Sully ha muerto y su madre rechaza hacer un funeral. Se da cuenta de que todo en su vida está dirigido a no poder expresar sus verdaderas emociones. Como muestra, revela en sus memorias que no ha llorado en toda su vida.

23:13 - Resulta que no es solo Sully: un piloto revela a Fielder de paisano que los pilotos no están incentivados a hablar sobre preocupaciones o baches en la salud mental, ya que eso podría hacer saltar inmediatamente las alarmas de sus supervisores y revocarles por ello la licencia de aviación.

23:48 - Cual rabino interpretando la Torá, Fielder descubre que hay un código secreto tras la hermética biografía Sully. Un tipo de lenguaje que utiliza siempre que tiene que evitar hablar de sus verdaderos sentimientos de inseguridad, y que disfraza en frases cortas y estoicas.

24:41 - Simular la escena de un grupo de pilotos metiéndose rayas en la sala de espera antes de acceder al avión nos sirve tanto para mostrar que Sully rechazaba las conductas impropias de sus compañeros como para ver cómo éstos invocan "el código entre pilotos" cuando amenaza con chivarse porque "mi único código es la seguridad".

26:16 - Sully compra un iPod en la tienda con la recomendación del vendedor de que "no hay medicina más poderosa que la música". ¿Puede un aparato con la promesa de reproducir mil canciones aliviar el corazón roto de un hombre hermético?

26:54 - Hay otro gran hallazgo en las memorias de Sully. En la playlist del piloto parecía tener fuerte presencia una banda dosmilera muy específica. Una con la que es absolutamente imposible no sentir cosas: Evanescence.

27:00 - Tumbado en la cama como Sully, perdido completamente en sus pensamientos, Fielder empieza a sentirse muy identificado con el hit estrella del grupo del 2003: Bring me to life. La canción es un grito de auxilio y un rechazo a dejar de ocultar su verdadero ser.

27:18 - Estamos viendo probablemente el montaje más inesperado de Bring me to life que ha existido nunca. Fielder caracterizado como Sully a la vez que entrena y revive sus memorias traumáticas. ¿Y si no es su familia, su crianza o sus parejas lo que le ha llevado a abrirse emocionalmente y a pedir ayuda sino la canción de Evanescence descargada en el iPod que se compró una vez por serendipia?

28:00 - Otro dato clave apoya esta demencial teoría. En la grabación real del amerizaje de emergencia de Sully hay un largo espacio de silencio de 23 segundos en el que el capitán no responde a sus interlocutores, ni a su copiloto ni a los agentes en la torre. 23 agonizantes segundos que concluyen cuando Sully le pide ayuda a su copiloto y, tras ello, procede a realizar la acción heróica tras la que la única víctima fue el iPod del piloto, encontrado tras el accidente en el suelo de la cabina.

29:39 - Hay otra cosa que dura exactamente 23 segundos: el estribillo de Bring me to life.

29:40 - Fielder acaba de sugerir que esos agónicos segundos cruciales que ayudaron a salvar tantas vidas humanas Sully los pasó escuchando el estribillo de Bring me to life para motivarse a tomar una decisión y abrirse a su compañero.

30:26 - Salvados y en la parte trasera de la ambulancia. Sully le insta a su copiloto no mencionar el momento de los auriculares en el futuro, y el copiloto promete que ese dato se quedará entre ellos gracias al código entre pilotos. Aquel del que Sully nunca había querido formar parte por su estrechez de miras.

31:34 - Tras realizar entrevistas con numerosos pilotos profesionales. Fielder descubre que la mayoría de ellos tienen una vida tan solitaria como podía tenerla Sully, y que empiezan a ver a su interlocutor, este creador de HBO, casi como el terapeuta que nunca tuvieron. Para Fielder cada piloto necesita encontrar su propio Evanescence, y concluye este episodio histórico con una gran reflexión. "No sé bien lo que significa, pero es interesante".

