La serie más experimental de Max ha comparado a Paramount con la Alemania nazi en su último episodio. La razón es tan compleja como inaudita

Cuando se estrenó su primera temporada en 2022, parecía bastante claro que 'Los ensayos' era mucho más que un docureality al uso. Creada por Nathan Fielder, quien ya sorprendió con la desatada y cómicamente inverosimil 'Nathan for You', aquí se vuelve a intentar ayudar al vecino a base de permitirle ensayar eventos estresantes de su vida en entornos seguros, de forma que puedan estar totalmente preparados para cuando ocurran.

Titulado "Madera de estrella", el segundo episodio de esta segunda temporada sigue subiendo el listón que dejó lo anterior. Hace ya varios episodios que la inocente propuesta es ya una compleja maraña metanarrativa, en la que Fielder es un personaje más de su propio relato que sigue cruzando las líneas entre ficción y realidad. En un intento de mejorar la seguridad aérea en Estados Unidos, Fielder ha descubierto que parte de la culpa pueden tenerla fricciones en el trato que hay entre pilotos y copilotos, especialmente debidas a las dinámicas de poder y a la falta de asertividad por parte de los copilotos.

Es aquí donde entre los muchos experimentos, la serie ha hecho hasta la fecha su incursión metanarrativa más peliaguda. Todo ese tema de la falta de asertividad le recuerda a Fielder a su propia vida, en concreto a la etapa en la que estaba trabajando para Paramount haciendo 'Nathan For You'. Uno de los episodios fue eliminado en 2023 de la plataforma Paramount+, primero en Alemania y después del mundo entero, y Fielder usa su nueva serie como confrontación directa con la cadena competidora.

Aireando trapos sucios

Como expone de forma muy dramática y directa a lo largo del episodio, Fielder no cree que la decisión de Paramount fuera justa, específicamente porque el tema principal del episodio eliminado era para él muy importante como hombre judío: la toma de conciencia con el Holocausto. Quizás el problema estaba en que en su habitual tono de humor ácido, él mismo usaba imaginería nazi como las esvásticas en aquel episodio de 2015.

Parece que esto era ir demasiado lejos para Paramount, que años más tarde eliminaría el capítulo de su plataforma dándole en su momento una justificación escueta a Fielder de que el episodio podía "herir sensibilidades". Supuestamente, vemos este mismo mail en el capítulo de 'Los ensayos', en el que Fielder se debate si sacar a la luz el tema ante el mundo entero aprovechando la notoriedad que le da su nuevo proyecto de HBO.

Fielder ha vuelto a utilizar imaginería nazi en 'Los ensayos', aunque de forma más sutil. No hay esvásticas en sí, pero en el episodio compara inequívocamente a la división alemana de Paramount con la Alemania nazi, mostrando la oficina en la que ensaya su conversación con los directivos como una sala de guerra, con mapas similares a los de la Segunda Guerra Mundial. En el episodio Fielder dice también verbalmente que la "ideología" de Paramount Alemania se ha expandido por el mundo entero, impidiendo que el episodio sea visto en ningún sitio. También que la plataforma ha borrado la herencia judia, ya que no aparece ningún resultado en el buscador a la palabra "judaísmo", y sin embargo aparecen decenas para las palabras "Hitler" o "nazi".

Cabe preguntarse cómo un ataque tan directo y que deja en tan mal lugar a Paramount no haya tenido ningún tipo de repercusión, especialmente viniendo de una cadena de la competencia. Desde Variety cuentan no tener constancia de que Paramount supiera en absoluto que esta trama iba a tratarse en la serie de HBO, y un portavoz de Paramount le ha dado a The Hollywood Reporter respuesta sobre las causas de la retirada del episodio, en la que también citan "una moderación estándar". El complejo tono satírico de Fielder puede hacer que se libre de una demanda por difamación, ya que el episodio deja en el aire cómo de serio está siendo con el tema. O puede sencillamente que al igual que ha sucedido con las demás excelentes producciones de Fielder, no haya tanto público mirando como para que la polémica sea más sonora.

