No he podido apartar la mirada de 'Vecinos'. El nuevo reality de HBO es un fascinante festival del WTF y egos como casas

Nada más comenzar, la secuencia de apertura de 'Vecinos' (Neighbors), el nuevo reality de HBO ya nos da una pista de lo que vamos a ver: recorremos el universo para acercarnos a una Tierra donde Estados Unidos no solo está en el centro del mundo, sino que se ve sobredimensionada y sin vecinos alrededor (ni México ni Canadá) porque los de dentro son tan el ombligo del mundo que no miran más allá.

En gran medida esa es la premisa de esta serie, que es el primer proyecto sin guion de A24 y con parte de los responsables de 'Marty Supreme', incluyendo a su director Josh Safdie como productores. En cada capítulo nos vamos a encontrar con dos grandes rencillas entre vecinos, sea por el motivo que sea. Más allá de quien pueda tener o no razón, lo interesante es adentrarnos un poco a su psique.

Reddit, la serie

Y es que no hace falta meternos mucho en ello para ver todo el festival de egos como casas y situaciones que rozan lo WTF que puebla esta pequeña serie (¿cómica?). No suelo ser yo de fijarme en titulares ajenos a la hora de hacer críticas, pero en Mashable lo definen muy bien: «es como ver en la vida real algunos de los hilos más locos de reddit.» Concretamente esos "Am I the Asshole?" donde vemos situaciones en los que te sale decir, "claro que sí".

En los primeros episodios, por ejemplo, tenemos peleas a macetazos por la linde entre las dos casas, a la señora de los gatos (y aspirante a guionista) y una familia que no los puede ni ver, uno que monta su granja en el jardín de casa de su abuela para asco de sus vecinos, roleros afines a qAnon viviendo en mitad de la nada, etc. Lo que nos encontramos es pura fauna humana y uno no puede dejar de verlo.

Nos encontramos en todos los casos con peleas que vienen de largo, por lo que la serie usa el poco tiempo que tiene para que sean los propios protagonistas lo que nos den los contextos y cómo explican los conflictos. Una linde es una linde, pero también es autonomía, libertad personal. Es aquí donde se deja ver grandes rasgos de cada personalidad en un momento de polarización extrema.

'Vecinos' no siempre atina con su enfoque y creo que depende demasiado de sus sujetos, a los que aborda con una mirada de humor y cierta exageración. Llega un momento en el que el conflicto de turno y su resolución (si la hay) pierde fuerza narrativa y creo que la serie falla al no profundizar o abordar las temáticas que puedan salir de ahí.

En este sentido, reconozco que he echado de menos algo más parecido al 'How To With John Wilson' o las series de Nathan Fielder donde de sujetos extraordinarios y problemas a resolver se sacan reflexiones muy interesantes. Al contrario, 'Vecinos' se limita a retratar, con cierta aspiración de arte y ensayo cómico (hay situaciones que se prestan a ello) y sin llegar a conclusiones.

Claro, parte de eso viene de la falta de un narrador que no sé hasta qué punto hubiera sido necesario. El caso es que una vez que reposas un episodio en el que no has apartado la mirada se nota cierta falta de reflexión. Aún así estamos ante un divertido estudio del individualismo extremo y guerrero. Su factor de ver para creer es su mayor baza y aliciente y, en ese sentido, no defrauda nada.

