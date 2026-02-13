En 3 días llega a Netflix la película de ciencia ficción de 403 millones que resucitó una de las sagas más míticas de todos los tiempos

Netflix también se alimenta de títulos de catálogo, lo cual a veces se traduce en que llegan a la plataforma algunos largometrajes que uno no esperaría poder ver ahí. Ahora os traemos un nuevo ejemplo de ello con el hecho de que 'Prometheus', la precuela de 'Alien, el octavo pasajero' firmada por Ridley Scott, llega por sorpresa a la plataforma el próximo lunes 16 de febrero.

Estrenada en cines en 2012, las expectativas hacia 'Prometheus' estaban por todo lo alto, tanto por suponer el regreso de una saga legendaria como por el hecho de que detrás de ella volvía a estar Scott. Y es que parecía que no había nadie mejor que él para expandir este terrorífico universo, pero a la hora de la verdad el resultado estuvo muy lejos de lo esperado.

Sí es verdad que 'Prometheus' se convirtió rápidamente en la película más taquillera de la saga con unos ingresos mundiales de 403 millones de dólares, pero la respuesta de la prensa especializada fue algo más fría de lo que se esperaba -tiene un 73% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que 'Alien, el octavo pasajero' marca un 93%-, generando también una clara división entre el público, contando con grandes defensores y también con decididos detractores.

Una entretenida decepción

Por mi parte, creo que 'Prometheus' ofrece un despliegue técnico de primera y un gran cuidado a los diseños utilizados para que encajen en este universo pero al mismo tiempo se sienten como algo fresco y diferente. A cambio, Scott está menos inspirado tras las cámaras, pues la atmósfera que crea aquí se queda muy lejos del magistral trabajo que hizo en la mítica película de 1979 protagonizada por Sigourney Weaver.

Con todo, lo más endeble de la función es el guion firmado por Damon Lindelof y Jon Spaiths, pues falla tanto en la creación de personajes como en la ejecución del sugerente punto de partida que manejan. Además, combina la sobreexplicación en algunos aspectos con algunos giros en los que mejor no pensar mucho o se te viene todo abajo.

El resultado final solamente puede calificarse como decepcionante si tomamos 'Alien, el octavo pasajero' como inevitable punto de comparación. Eso no quita que siga siendo una película estimable y con un ritmo trepidante, siendo recomendable dejarse llevar para disfrutar más con el grandioso espectáculo visual que propone aquí Scott. Y también claramente superior a su secuela 'Alien Covenant'.

Obviamente, 'Prometheus' lleva mucho tiempo disponible en el catálogo de Disney+, pues es una producción de Fox y lo suyo sería que fuese un título totalmente exclusivo de esa plataforma. Por ello, es una sorpresa que ahora desembarque en el catálogo de Netflix en España este próximo lunes, donde no me sorprendería que consiga un gran éxito.

