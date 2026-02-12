"Sabes que va a tener un miembro increíble". Cómo el montador de la nueva película de Alexander Skarsgård se inspiró en Spielberg para mostrar su "tiburón"

Suele decirse que, en el nombre arte de narrar historias en imágenes, sugerir es mejor que mostrar. Y es que, en el fondo, pocas cosas más efectivas existen que obligar al espectador a rellenar los vacíos de información visual de los que le priva el director —o, en el caso que nos ocupa, el montador— de un largometraje para amplificar el efecto de una escena y, con suerte, hacer que crea haber visto algo que jamás apareció en pantalla.

El tiburón de Skarsgård

Puede que una de las mejores lecciones sobre esto que nos ha dejado el medio en toda su historia sea la de la eterna 'Tiburón' de Steven Spielberg, que se vio obligado a mantener oculto a Bruce —así se llama el escualo de marras— durante la inmensa mayoría del metraje de la cinta por sus eternamente comentados problemas mecánicos. Un ejemplo que Gareth C. Scales, editor de 'Pillion', llevó a rajatabla en la tórrida comedia en clave BDSM.

En una escena del título, dos personajes tienen un encuentro sexual en un callejón. En lugar de optar por lo abiertamente explícito, a pesar de que el equipo de efectos prácticos diseñó un pene protésico y de que se rodase el material sin censura de ningún tipo, Scales optó por "no enseñar el tiburón". Así explicó los motivos, tal y como recogen en Variety.

Es un pene protésico bien hermoso. Pero creo que era muy importante verlo a través de los ojos de Colin. Tú quieres verlo, pero de este modo te hace pensar, “Oh, Dios”. Sabes quién es, así que sabes que va a tener un miembro increíble, pero pareció divertido dejarlo más como un misterio.

Eso sí, quienes se queden con ganas de ver a Alexander Skarsgård con su arma de destrucción masiva, tendrán la oportunidad de hacerlo... aunque solo parcialmente.

Ves como sale, pero no el pene entero cortamos justo antes de que pienses que vas a ver algo.

Penes de látex aparte, hay que reconocer que 'Pillion' tiene una pinta extraordinaria —de hecho, ya levantó pasiones en el Festival de Cannes—. Para poder disfrutar en nuestras tierras del debut de Harry Lighton, tendremos que esperar hasta el próximo 6 de marzo.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025