La historia de amor sadomasoquista de Alexander Skarsgard y Harry Melling nos deja una de las grandes interpretaciones de Cannes 2025

A priori, podría parecer que Alexander Skarsgård ('True Blood', 'La leyenda de Tarzán', 'El hombre del norte') es el mayor reclamo de esta película desconocida de director novel y título aparentemente aleatorio. Sin embargo, a medida que una desentraña los detalles de este largometraje inglés a competición en Un Certain Regard, más curiosidad genera.

El film, cuyos actores merecían mejor suerte en el palmarés de la segunda sección competitiva del Festival de Cannes, cuenta no sólo con una historia fuera de lo común, que se hacía con el premio a mejor guión, sino además con una de las interpretaciones más deslumbrantes que han pasado por esta sección, protagonizada como cara y cruz por el dúo formado por Skarsgard, y más brillantemente, Harry Melling.

Harry Melling, el primo de Harry Potter se ha hecho mayor y es un actorazo

El eterno primo Dudley Dursley de la saga 'Harry Potter' se transforma en un siervo sumiso a las órdenes del imponente sueco, pasajero en el asiento trasero, paquete en la moto de Skasgard, un motero de cueros apretados y sexo duro que, lo parezca o no, se enamora de un enclenque muchacho de la Inglaterra rural.

Harry Melling fue el primo de Harry Potter: Dudley Dursley

Sostenida en grandísima medida por el carisma de esa relación impredecible e incómoda, 'Pillion' cuenta una historia sadomasoquista desde un punto de vista verdaderamente humano y empático con la mirada dominada sobre la dominante. Cada vez más aislado en un mundo tradicional que acepta aparentemente toda condición sexual, pero da la espalda en realidad a aquellas tendencias que escapan la norma, Colin encuentra confort en su relación con otros siervos dentro de la comunidad BDSM.

Proveniente de una familia media inglesa, de padres afectivos y un hogar en el que no ha faltado el cuidado, aquel que siempre había sido un niño bueno, más bien feete y con poca suerte en el amor, encuentra su sitio en esa sumisión externa no sólo en relación con los demás en sociedad sino particularmente en el terreno afectivo, en forma de pareja obediente.

'Pillion', arriesgado debut sobre una historia de amor no convencional

'Pillion' es el primer largometraje del realizador inglés Harry Lighton, que muestra un excelente manejo de la dirección de actores, especialmente considerando la talla de todo el reparto, que también incluye a Douglas Hodge ('The Great', 'Lost in Space', 'Joker') y Lesley Sharp ('The Full Monty') en el papel de los padres de Melling.

Incomodísima en la mayoría de sus tramos, Lighton desafía la mirada tabú del espectador desde el respeto y la empatía. Sin signo alguno de provocación, el cineasta construye una historia de amor no convencional, que destila emoción a pesar de la dureza de una relación que impacta desde la vista del siglo XXI en la que la violencia en el seno de la pareja resulta inconcebible, donde la clave es el consentimiento.

Después de varios cortos de amplio recorrido, como el aclamado 'Wren Boys' (presentado en Sundance y que le valía una nominación al Bafta), Harry Lighton entrega un atrevido y muy arriesgado debut de una sensibilidad admirable. Una potente película de A24, como la mayoría de su filmografía, que causará furor con su estreno, todavía sin fecha prevista, pero con distribución confirmada en España.

