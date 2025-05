Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se destruyen con una relación tóxica en la nueva película de Lynne Ramsay, que podría haber sido un corto | Cannes 2025

Protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, la nueva película de la directora Lynne Ramsay era uno de los títulos más potentes de la programación del 78º Festival de Cannes. Incluida en la selección oficial a competición, 'Die My Love' supone el esperado regreso de Ramsay ocho años después de 'En realidad, nunca estuviste aquí' ('You Were Never Really Here'), mi película favorita hasta ahora en la carrera de la escocesa.

Ver a actores como Lawrence y Pattinson ya suele merecer la pena, especialmente cuando trabajan con cineastas con una mirada propia, que aprovechan los talentos de los intérpretes o les dejan espacio suficiente para explorar y buscar cosas diferentes con sus personajes. La colaboración de ambas estrellas a las órdenes de Ramsay prometía darnos una película fascinante. Sin embargo, creo que los tres tropiezan con el material y entregan una película fallida.

Amor y locura en el campo

Jennifer Lawrence produce y Lynne Ramsay dirige una adaptación de la novela 'Mátame, amor', de la argentina Ariana Harwicz. Gira en torno a una escritora que acaba de ser madre, Grace (Lawrence), y se traslada a vivir a una casa situada en una zona rural aislada de todo, junto a su bebé y su pareja (Pattinson). Él pasa mucho tiempo fuera, y ella se aburre sola, se desespera, se deprime (se destaca la depresión posparto), no consigue escribir y comienza a perder la cabeza. Me acordé a veces de 'El resplandor' de Stanley Kubrick, pero en el campo y sin fantasmas.

Más allá de cuidar a su hijo o hacer tareas domésticas, sus planes sociales de la protagonista se reducen a visitar a su suegra (Sissy Spacek) que duerme con una escopeta en la mano tras quedarse viuda y con la que no tiene mucho de qué hablar. De hecho, desprecia a las pocas personas que intentan hablar con ella; todo le parece tan idiota que corta la charla y se va. Grace se aísla, se encierra con su ansiedad, sus obsesiones y sus problemas, y no sabe cómo salir.

Pero quiere a su bebé y quiere al padre de la criatura. Los dos protagonistas se aman (o eso parece a veces) y se destruyen mientras tratan de construir su soñada familia feliz. Se llevan toda la película intentando arreglar la situación, pero la relación se ha vuelto tan tóxica que cualquier solución sólo tiene un efecto temporal, y el daño es cada vez mayor.

"Love. Madness. Madness. Love" ("Amor. Locura. Locura. Amor"). Ésa es la breve sinopsis de la película en la web oficial del Festival de Cannes, pero resume bien lo que se puede encontrar. 'Die My Love' da demasiadas vueltas sobre las mismas ideas, y acaba agotando de la misma forma que los amantes protagonistas se hartan de ellos mismos. Da la sensación de que no han sabido cómo desarrollar un concepto, como si les diera para un cortometraje o un videoclip increíble, y no tienen claro cómo rellenar el metraje.

Es una de esas películas donde parece que no tenían un guion suficientemente bueno o quisieron saltárselo para encontrar algo más auténtico o interesante, por la razón que sea. 'Die My Love' deja la impresión de estar construida a base de improvisaciones, ensayos y exploraciones de situaciones prometedoras (como cuando se acechan como animales), ideas que no siempre funcionan porque no están suficientemente trabajadas. Como la frustrante búsqueda de inspiración de la protagonista.

Al hablar de su proceso en la adaptación de la novela original, la directora llegó a decir: "El tema era sobre el posparto, pero también pretendía sumergirse creativamente en sueños y fantasías, sexo y pasión... Y pensé: 'Bueno, voy a intentarlo. No sé si funcionará'. Y luego lo vi más como una historia de amor, y eso me dio una pista". Lamentablemente, Lynne Ramsay no consigue que funcione, en parte porque la relación romántica está obviamente condenada desde el principio. Ver a Lawrence y Pattinson jugando desnudos, haciendo el tonto o bailando no hacen una historia (interesante).

'Die My Love', algunos instantes inspirados en dos horas que se hacen muy pesadas

Ramsay tampoco aprovecha a secundarios como Nick Nolte o LaKeith Stanfield, con apariciones de escasa relevancia cuando la realidad de la protagonista se confunde con imaginaciones y recuerdos, creando un batiburrillo similar al de 'The Chronology of Water' de Kristen Stewart (aunque lo suyo es un debut). Ramsay no encuentra la magia montando el puzle de 'Die My Love'. Hay momentos valiosos, llamativos, divertidos, de lucidez, porque hay mucho talento ahí, pero no salvan un conjunto demasiado repetitivo, irregular y deslavazado.

Desde hace tiempo se cuestiona la duración de las películas y no se recibe con entusiasmo cuando hay estrenos con montajes de dos horas y media o tres horas, como si sus responsables quisieran castigar al público. Con las series no hay tanta protesta, pero también surge la conversación cuando los episodios se van a los 60 minutos o más, por lo que diría que el problema es que cada vez nos cuesta más quedarnos sentados a ver una cosa en concreto.

Quizá, en parte, por eso acabamos acudiendo tanto a series o programas que podemos pausar o interrumpir con comodidad. Incluso si te duermes un rato no pasa nada, ya recuperarás el hilo después, pero con una película tienes que prestar atención de principio a fin. Lo cual puede ser un reto para cualquiera que haya estado en un festival o un maratón de películas (si no descansas lo suficiente puedes echarte una siesta involuntaria en el momento más inoportuno).

Al final, la duración objetiva de una película, una serie o un vídeo de Internet es lo de menos, sólo nos condiciona preparándonos para ver cierta cantidad de tiempo; si el material nos engancha no vamos a mirar el reloj, pero si nos aburre o se estira de forma innecesaria, empezamos a pensar en el tiempo perdido. 'Die My Love' dura dos horas pero tiene tanto metraje insustancial y reiterativo que parece que transcurre el doble de tiempo.

