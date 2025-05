La directora de 'Titane' vuelve con una visceral exploración del miedo al contagio. 'Alpha' deja instantes memorables | Cannes 2025

Con 'Alpha', Julia Ducournau vuelve a Cannes cuatro años después de triunfar con la potente 'Titane', que confirmaba el talento de la francesa tras un prometedor debut con 'Crudo' ('Raw') en 2016. Las expectativas estaban por las nubes con el tercer largometraje de Ducournau, así que una de las grandes preguntas del Festival de Cannes es si la cineasta merece ganar su segunda Palma de Oro o tropieza tras su mayor éxito.

Su nueva película tiene un arranque muy fuerte y misterioso donde nos presenta a Alpha cuando sólo tiene 5 años y a su tío Amin, encarnado por un Tahar Rahim que sorprende con su transformación física (perdió 20 kilos) para dar vida a un hombre enfermo adicto a la heroína. Su sobrina le pinta el brazo uniendo los puntos de las heridas causadas por las jeringuillas, como si fuera un juego inocente. Ella no sabe lo que está pasando, no comprende la gravedad de la situación; no tiene miedo. Todavía no.

La vida de Alpha da un vuelco dramático a los 13 años, cuando le hacen un tatuaje en una fiesta mientras estaba inconsciente. La tinta se mezcla con la sangre por la acción de una aguja que se usa de forma despreocupada. Empieza así la pesadilla de Alpha (Mélissa Boros) y de su madre (Golshifteh Farahani), que sospechan que la adolescente acaba de contagiarse de un virus mortal.

En medio de esta angustia vuelve el enfermo Amin, como un recordatorio constante de un inevitable destino fatal. No hay cura, no hay salvación, sólo sufrimiento, decadencia corporal y muerte. Pero 'Alpha' no es un drama familiar corriente. Realidad y fantasía comienzan a mezclarse en pantalla, reflejando la lucha de las protagonistas por conservar la cordura en el momento más terrible. Es una película sobre el miedo al contagio.

'Alpha', Julia Ducournau nos vuelve a inquietar con más "body horror" y el pánico al sida

La acción de la película transcurre entre los 80 y los 90, y Julia Ducournau ha aclarado que el pánico originado por el sida inspiró su guion, pero 'Alpha' introduce un nuevo virus fantástico que transforma poco a poco a los enfermos en figuras de mármol. Un concepto espectacular que deja imágenes inquietantes y la hace diferente del resto.

La idea da mucho juego visualmente y aporta un elemento de tragedia clásica, como si el virus llevase entre nosotros desde hace siglos o los enfermos fueran víctimas de la mítica Medusa. Por supuesto, Ducournau regresa a uno de sus temas favoritos, el terror de la transformación corporal, el "body horror", aunque la metamorfosis no es tan brutal y sucede más en un terreno de thriller psicológico.

Las consecuencias del virus, sobre todo imaginadas por la angustia, dan pie a algunos momentos muy desagradables e impactantes. Todo esto permite ampliar el alcance y la relevancia de la película, extrapolando su relato a otras enfermedades, virus o pandemias como la del COVID.

Como en 'Titane', Ducournau usa el vínculo familiar para reforzar el núcleo emocional de la historia en 'Alpha', un recurso para que empaticemos aun más con los protagonistas. La directora parece confiar en el amor más puro como forma de defensa y supervivencia. Quizá su nuevo trabajo no es tan explosivo como 'Titane', pero Julia Ducournau vuelve a arriesgarse y consigue crear una experiencia muy intensa que engancha, atrapa.

La película funciona porque plasma lo que quiere su directora, te pone en la piel y la mente de los personajes, te arrastra a la pesadilla de Alpha y su madre. No le importa tanto la claridad narrativa (y esto puede ser un problema para algunos espectadores) o contar una historia convencional, sino que el espectador se deje llevar y se embarque en un viaje visceral compartido con la familia protagonista. Y puede ser tan desagradable y confusa como emocionante. En ese sentido, es un triunfo. La película se vive. No tengo claro que 'Alpha' merezca ganar Cannes pero merece estar en el palmarés.

