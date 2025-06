Grison, colaborador de Broncano en 'La revuelta': "Nos la pelan las audiencias"

Grison visitó recientemente el podcast 'Tómatelo con vino', donde se sinceró sobre diversos temas: desde anécdotas del inicio del programa a la "guerra de audiencias" entre 'La revuelta' y 'El hormiguero', pasando por cuál es el único famoso con el que se ha disculpado por algún chiste.

"Hay que saber reírse de uno mismo"

En la entrevista que concedió recientemente Grison al podcast, contó que el cambio de Movistar Plus+ a TVE les vino muy bien porque estaban "desgastados, era muy rutinario", y no le dan muchas vueltas a la cuestión de las audiencias: "Estamos muy tranquilos, a nosotros nos la pela bastante el tema de las audiencias, porque somos lo que más se ve de la cadena y estamos dando visibilidad a colectivos que no se visualiza tanto en TV".

Sobre si les han puesto límites, afirma que les dan mucho manga para hacer todo tipo de chistes, aunque ellos mismos sí se impongan cierta autocensura: "Alguna sugerencia nos hacen, antes de las 22:15 que nos cortemos un poquito con alguna cosa. También nosotros censuramos un poco, pero viene bien para la comedia porque hay unos límites. En vez de soltar barbaridades, le das una vuelta más y sueltas un chiste un poco más elaborado".

Las entrevistadoras sacaron a colación el cabreo de Melody con el programa, pero Grison aseguró tener la conciencia tranquila: "Yo creo que Melody no está ofendida. Hacemos chistes con ella, con Andy y Lucas, con Pitingo, y si se enfadan... Yo creo que hay que tener una visión crítica de cada uno y saber reírse de uno mismo. Y si has perdido, pues has perdido, no pasa nada".

A raíz de este tema, el cómico reconoció que sí que ha llegado a disculparse alguna vez con un famoso: "Me encontré con Willy Bárcenas, porque sabía que no le había molado. Le dije que si alguna vez había hecho algún comentario que lo hubiera ofendido, que lo siento mucho, no era mi intención".

Hablando de algunas ideas locas que han llevado a cabo por el show, Grison recordó el tatuaje del primer episodio: "El tatuaje de Pedro Sánchez y Pablo Motos iba a hacérmelo de verdad. Me llamó Broncano y me dijo que no me lo hiciera, porque a lo mejor no nos dejaban ni sacarlo por la TV. Me lo hicieron con henna y tardó unos días en irse. Yo corro sin camiseta y me miraba todo el mundo".

Respecto a 'El hormiguero', reconoce que le gusta el programa e incluso llegó a colaborar con él: "Pablo Motos nos está ganando siempre. Haber llegado nosotros, con esa polémica y eso ha hecho que la gente volviera a ver la TV. A él no le gustan los chistes sobre su persona y es entendible. (...) Soy colega de Juan y Damián, empecé con ellos (...) Nunca cobré, nos vendían que era buena promo".

Le plantearon por cuánto podría llegar a trabajar para el programa de Motos y él respondió: "El año que viene no lo podría hacer. (Porque los de 'La revuelta') son mis colegas, me han visto crecer. Pero por un kilo (cada temporada) sí que me voy". Por último, dio algunos nombres de famosos que no quieren ir al programa: "Sé que a Rosalía se le ha dicho muchas veces y no ha venido. (...) Abascal no va a venir en la puta vida, ni Vito Quiles".

