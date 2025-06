"La película más ridícula que he hecho". John Wayne odiaba tanto esta comedia romántica que casi se retira como actor

John Wayne es una de las mayores estrellas de la historia del cine. Eso sí, le costó varios años llegar a destacar, pues su carrera no despegó hasta el estreno de 'La diligencia' en 1939. De hecho, el primer western que protagonizó fue un tremendo fracaso, creando dudas sobre su futuro. No obstante, fue su siguiente película la que estuvo a punto de cargarse su carrera: 'Girls Demand Excitement'.

"Me decidió a abandonar el negocio por completo"

Lo cierto es que a Wayne estaba convencido de que 'La gran jornada' iba a convertirle en una estrella, pero no le quedó otra que aceptar participar en 'Girls Demand Excitement'. Tan mala fue su experiencia en la comedia romántica dirigida por Seymour Felix que le llevó a pensar seriamente en retirarse como actor y buscar otro trabajo:

Recuerdo que esa película me decidió a abandonar el negocio por completo.

¿A qué se debe esa odio de Wayne hacia una película hoy totalmente olvidada? Él mismo lo explica de forma contundente: "Habían estado entrenando a unas chicas para jugar al baloncesto para un musical que iban a hacer y que costaría mucho dinero. Ahora, con la depresión, han decidido no hacerlo. Así que ahora tienen a estas chicas que han aprendido a jugar al baloncesto. Así que escriben una historia sobre una universidad en la que los chicos no quieren a las chicas allí. Así que fue probablemente la película más ridícula que he hecho".

Además, 'Girls Demand Excitement' tampoco sirvió para compensar el mal que había hecho 'La gran jornada' a su imagen como posible estrella, lo cual llevó a que confesase lo siguiente en el libro 'John Wayne: The Man Behind the Myth':

Odié con todas mis fuerzas hacer esa película. No tenía sustancia y fue un gran bajón después de la aventura que había vivido en 'La gran jornada'. En realidad, el estudio sólo organizó la película para dar trabajo a un grupo de jóvenes actrices que tenía contratadas y que no sabía cómo utilizar. Así que la película fue creada por ellos, por lo que mi papel fue bastante pésimo.

Sin embargo, sus dudas se resolvieron rápidamente, tal y como el propio Wayne aclara: "Por suerte, me hicieron hacer esos westerns rápidos, por lo que tuve un vida hermosa durante unos 10 años de estar cazando de septiembre a marzo y haciendo esas películas durante cuatro días y medio o cinco".

En Espinof | "Es la mejor película que he visto en mi vida". John Wayne reconoció que estaba equivocado con el último western de su carrera

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma