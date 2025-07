Por qué 'Indiana Jones y el templo maldito' es una precuela: así evitaron Steven Spielberg y George Lucas estancar la gran saga del cine de aventuras

Hoy en día las escenas de Indiana Jones zurrando a los nazis son posiblemente algunas de las más icónicas (y también algunas de las más inspiradoras) de la franquicia protagonizada por Harrison Ford, aunque en su momento los creadores del héroe quisieron cambiar un poco el chip para no estancarse.

Después del éxito masivo de la primera película, 'En busca del arca perdida' ('Raiders of the Lost Ark', 1981), la secuela no tardó demasiado en empezar a fraguarse. Pero en su momento (y aún todavía), a muchos fans les choca que 'Indiana Jones y el templo maldito' ('Indiana Jones and the Temple of Doom', 1984) sea una precuela más que una continuación.

Lo mejor será rebobinar a Indy

Si con la segunda película esperábamos ver más de Marion o Sallah, pues nos llevamos un chasco. Porque 'El templo maldito' retrocede en el tiempo, lleva al Dr. Jones a la India y cuenta con un reparto de personajes completamente diferentes (salvo Indy, claro) y con el líder de una aterradora secta como villano. La razón para este cambio de escenario (y de temática, metiéndonos con un enemigo bastante distinto) fue que George Lucas no quería repetir la misma fórmula de la primera película.

'El templo maldito' sucede un año antes que 'En busca del arca perdida' en la cronología de Indiana Jones simplemente porque Lucas no quería tener otra vez a los alemanes como enemigos. Y teniendo en cuenta que Indy quizás se había mezclado demasiado con ellos como para poder hacer borrón y cuenta nueva en otra película sin que hubiera repercusiones, volver al pasado era una opción lógica para tener más manga ancha.

Fue un buen experimento porque este giro le dio una frescura inesperada a la saga y también sorprendió a los espectadores, que ahora podían esperar cualquier cosa de las aventuras de Harrison Ford como Indiana Jones. Podían pasar en cualquier sitio y podía enfrentarse incluso a un dios y sus seguidores.

Ahora bien, al final los responsables de la franquicia terminaron recupernado a los enemigos favoritos de Indy: los nazis volvieron en 'La última cruzada' (1989) y también en la última aventura de la saga hasta ahora, 'El dial del destino' (2023), para no apartarnos del todo de los orígenes. Pero oye, si queremos más variedad tenemos a los comunistas de 'La calavera de cristal' (2008)... Aunque desde luego, con 'El templo maldito' Steven Spielberg y George Lucas tuvieron su apuesta más arriesgada y más creativa a la hora de crear un antagonista fuera de lo común.

