Steven Spielberg desvela qué película de 'Indiana Jones' no le gusta y por qué: "No hay ni una pizca de mis sentimientos"

Además de una extraordinaria cinta de aventuras, 'Indiana Jones y el templo maldito' cambió por completo la industria del cine en Estados Unidos. Cuando se estrenó en un ya lejano 1984, además de funcionar magníficamente en taquilla, obligó —junto a la 'Gremlins' de Joe Dante— a la MPAA a cambiar el sistema de calificación por edades, incluyendo una nueva categoría, la de PG-13, que se ajustase a su contenido, demasiado terrorífico y oscuro para los espectadores más jovenes.

Hello darkness, my old friend

Es precisamente este cariz del largometraje, en el que Harrison Ford se puso de nuevo en la piel del legendario arqueólogo, el que hace que Steven Spielberg no guarde demasiado buen recuerdo de su trabajo en él. El director confesó así, durante una entrevista con Sun Sentinel —vía Far Out— que 'El templo maldito' es su obra menos estimada de la franquicia.

"No estaba feliz con 'El templo maldito' en absoluto. Era demasiado oscura, demasiado subterránea y demasiado terrorífica. Pensé que superaba en oscuridad a 'Poltergeist'. No hay ni una pizca de mis sentimientos personales en 'El templo maldito'. El peligro al hacer una secuela es que nunca puedes satisfacer a todos".

Uno de los principales motivos que condujeron a este escenario es que esta 'Indiana Jones' fue la primera secuela de la carrera del Rey Midas de Hollywood; algo que le empujó a intentar contentar a todo el mundo olvidándose de lo que él quería ofrecer realmente como creador.

"Si le das a la gente la misma película con escenas diferentes, dicen: '¿Por qué no fuiste más original?' Pero si les das al mismo personaje en otra aventura genial, pero con un tono diferente, corres el riesgo de decepcionar a la otra mitad del público que solo quería una copia exacta de la primera película con una chica y un villano diferentes. Así que ganas y pierdes de ambas maneras".

Eso sí, tal y como explicó en el making of de la cinta, la jugada no le salió tan mal.

"El templo maldito es mi película menos favorita de la [por aquél entonces] trilogía. Miro hacia atrás y digo: 'Bueno, lo mejor que saqué de eso fue que conocí a Kate Capshaw'. Nos casamos años después y eso para mí fue la razón por la que estaba destinado a hacer 'El templo maldito'".

Y, por cierto, George Lucas, como es habitual, no dudó en llevar la contraria, afirmando que "adora la película" y subrayando que "sólo es un poco más os cura en cuanto a tono y no tan divertida como la primera". En lo que a mí respecta, si no tuviese tanto cariño a 'La última cruzada', sin dudas 'El templo maldito' sería mi favorita de la ya pentalogía.

