Kevin Feige asume el tropiezo con las series de Marvel y advierte que habrá menos televisión después de 'Daredevil: Born Again'

No es ningún secreto que Marvel Studios atraviesa un proceso de cambio importante. El desgaste del universo cinematográfico es algo palpable que llevamos notando durante años y hay una sobrecarga de contenido. Por eso mismo, era necesario que se acabasen adoptando medidas drásticas y el propio Kevin Feige, presidente de la compañía, ha confirmado que el plan de futuro pasa por reducir drásticamente el volumen de proyectos.

En una conferencia que dio desde el estudio Disney de Burbank, (y cuyas declaraciones se recogen en medios como Variety), Feige reconoció que la producción en general se limitará, confirmando que habrá un máximo de tres películas al año. Sin embargo, el ajuste más radical llegará en el ámbito televisivo.

Las series de Marvel se espaciarán mucho más en el tiempo, hasta el punto de que podrían limitarse a una sola por año. Y no solo eso, la conexión que comparten con las películas también disminuirá, para evitar que el espectador sienta la necesidad de estar al día con absolutamente todo lo que se estrena.

Esto supone un viraje estratégico dentro del MCU, que hasta ahora se había caracterizado por su continuidad narrativa entre plataformas. Y tiene su explicación.

Feige señaló que el nuevo modelo se inspira más en la época anterior al boom del streaming, cuando series como 'Daredevil', 'Jessica Jones' o 'Agentes de SHIELD' funcionaban con una autonomía casi total frente al universo cinematográfico. "Creo que estamos volviendo al hecho de permitir que una serie de televisión sea una serie de televisión", indicó.

Menos cantidad y más claridad

El objetivo de Marvel es evitar la fatiga del espectador y que el público sienta que necesita ver cada serie y cada película para entenderlo todo. Y un buen ejemplo es la nueva 'Daredevil: Born Again'. Al preguntarle a Feige si lo que ocurre en 'Thunderbolts', donde Manhattan queda envuelta en una densa oscuridad, afectará a esta serie, Feige soltó un "no" tajante, dejando claro así que se intentará que cada producto tenga identidad propia sin necesidad de depender narrativamente de otros.

Aunque eso no quiere decir que no haya algún que otro cruce puntuales. Jon Bernthal, que interpreta a Punisher, aparece en 'Daredevil: Born Again' y también lo hará en la nueva película 'Spider-Man: Brand New Day', junto a Tom Holland. Pero, tal y como subrayó Feige, eso no cambiará la tendencia general:

Donde tenemos grandes actores interpretando a grandes personajes, creo que sería divertido verlos en varios lugares. Pero la producción será mucho menor.

Esa reducción ya está afectando de forma tangible a varios proyectos. Dos de las series más esperadas últimamente han sido 'Ironheart' y 'Wonder Man', que han estado en pausa durante más de un año a pesar de haber concluido sus rodajes. Feige reconoce que esto no es lo ideal y que tratarán de evitarlo: "No me gusta que las cosas se queden en los estantes. Es horrible".

La primera de ellas ya está disponible en Disney+, pero el caso de 'Wonder Man', en particular, se ha visto perjudicado por ser una propuesta arriesgada y autoconsciente, con un tono que mezcla la sátira y los superhéroes.

Lo más irónico, según Feige, es que 'Wonder Man' se desarrolló antes que sátiras similares como 'La franquicia' (de HBO Max) o 'The Studio' (de Apple TV+), pero que debido al retraso, ahora parece que Marvel llega tarde a una tendencia a la que se adelantó. Sin embargo, aún hay margen de remontada, y el productor confía que con la nueva estrategia el estudio acabe recuperando el foco y el prestigio.

