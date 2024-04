Los hermanos Russo creen que no hay fatiga superheroica, sino "fatiga en general" y culpan a la generación Z de la falta de atención

Si viviste 'Vengadores Endgame' en el cine, sabes que aquello fue una locura colectiva. Los aplausos en cada plano de la batalla final, la catarsis grupal del "Vengadores, reuníos", el lagrimeo con la muerte de nuestro héroe favorito... Y la sensación de fin de ciclo. Desde entonces, y con excepciones notables, el cine de superhéroes no ha vuelto a levantar cabeza. Pero los hermanos Russo, directores de aquella película, no creen que haya fatiga superheroica ni mucho menos.

En GamesRadar+ han hablado sobre el estado actual de Marvel después de que en 2023 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' y 'The Marvels' no dieran el resultado esperado (y esperable) diciendo que no es un tema de Marvel, sino de Hollywood y cómo la gente consume el entretenimiento. Y sí, tiene su parte de razón.

Creo que es un reflejo del estado actual de todo. Es difícil ahora, es una época interesante. Creo que estamos en un periodo de transición y las personas no saben aún cómo van a recibir las historias en adelante, o qué tipo de historias van a querer. Hay una gran división generacional en torno al consumo de entretenimiento. Hay una generación que está acostumbrada a un horario e ir al cine en una fecha concreta para ver algo, pero está avejentándose. Mientras tanto, la nueva generación dice "Lo quiero ahora, quiero procesarlo ahora" y después se mueve a la siguiente cosa, que procesan mientras hacen otras dos cosas al mismo tiempo.

Joe Russo, un poquito en modo Abuelo Simpson gritando a una nube (todo sea dicho), se queja después de que las nuevas generaciones se comunican a través de "memes y titulares con nadie leyendo más allá de dos líneas, así que todo tiene 100 caracteres o menos, o vídeos de diez segundos en redes sociales que pasas hacia delante".

Creo que el formato de dos horas, la estructura para hacer una película, tiene más de un siglo, y todo siempre transiciona. Ahora está pasando otra vez y la fórmula es repetitiva. Pero es duro reinventarla y creo que la próxima generación está buscando maneras de contar sus propias historias que vayan al servicio de su propio TDAH colectivo.

Por su parte, el hermano de Joe, Anthony, cree que, pese a todo, no hay fatiga superheroica en absoluto, sino que es "fatiga en general": "La gente se solía quejar sobre los westerns de la misma manera pero duraron décadas y décadas y décadas. Estaban reinventándose continuamente y se llevaban a nuevas cimas por el camino". Y, al final, todos sabemos lo que pasó con el western, ¿no?

