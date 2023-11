'The Marvels' me ha sorprendido. Esperaba el mayor desastre de la historia de Marvel y he encontrado un digno pasatiempo en el que sobresale Iman Vellani

Todo lo que sube tiene que bajar, y el consenso prácticamente unánime es que Marvel tocó techo con 'Vengadores: Endgame'. Luego han llegado varias películas y series, algunas mejores ('Black Panther: Wakanda Forever') y otras peores ('Eternals'), pero todavía no había ese llegado ese fracaso estrepitoso que sembrase muchas dudas sobre su futuro, pero ha habido varias señales que apuntaban seriamente a la posibilidad de que 'The Marvels' fue a tener ese dudoso honor.

Desde que la campaña promocional de Disney ha sido bastante más escueta que con otros títulos de Marvel hasta el hecho de ocultar las críticas hasta prácticamente el último momento, 'The Marvels' nunca ha terminado de pintar demasiado bien pese a que no deja de ser la secuela de una de las películas más taquilleras del estudio. Con todo eso en mente, la curiosidad por ver qué diantres había pasado ahí fue la principal fuerza impulsora para querer darle una oportunidad y quizá por eso me he llevado una grata sorpresa, ya que es un pasatiempo digno en el que brilla Iman Vellani.

Pasable

Eso sí, 'The Marvels' no es, ni de lejos, la película que va a hacer que la gente recupere la fe en este universo cinematográfico. A su manera no deja de ser una aventura de transición en la que lo más importante para su futuro tiene lugar en la última escena y en una escena post-créditos que va a dar mucho de lo que hablar. Todo lo anterior es una misión bastante contenida con la particularidad de que sus tres protagonistas unan fuerzas, primero de forma obligada y luego porque surge una verdadera unión entre ellas.

¿Qué es entonces lo que tiene 'The Marvels' por los que merezca la pena dedicarle unos 100 minutos de nuestro tiempo? Que sabe muy bien que es una película básica y decide ir en todo momento hacia delante, sin complicarse con tiempos muertos o explicaciones hasta cierto punto innecesarias. Eso sí, al espectador no le queda otra que aceptar una lógica de chichinabo para los conceptos científicos que maneja. Un porque sí de manual, vaya.

Eso se extiende también a la gran villana de la función, un personaje intrascendente que está a la altura de los enemigos menos estimulantes a los que se hayan enfrentado los superhéroes de Marvel hasta ahora. Está por ahí, aparece de vez en cuando para intentar ejecutar su plan y a partir de ahí todo lo que podría esperarse del típico contrincante poderoso. Y mejor tampoco dedicar demasiado tiempo a pensar todo lo referente a sus motivaciones porque se cae por su propio peso.

Soy consciente que hasta ahora parece que estoy dejando por los suelos a 'The Marvels', pero siendo justos es una película que seguramente me habría gustado mucho hace 25 años, cuando no resultaría tan genérica porque la figura del superhéroe era casi irrelevante en la gran pantalla y porque además parece una aventura con un enfoque más juvenil de lo habitual en Marvel. Eso se debe en gran medida a la presencia de Iman Vellani.

Recuerdo muy bien cómo se hundió el interés de 'Ms. Marvel' tras su simpático arranque, pero aún mejor que Vellani es una elección perfecta, porque su entusiasmo en la vida real se traslada también a su forma de interpretar a Kamala Khan. Claro que también está todo medido para intentar sacar la sonrisa del espectador, pero ella hace que se sienta mucho más natural y que uno esté mucho más predispuesto a dejar llevar y ver cómo va evolucionando la historia. Si hasta el momento visual más estimulante, que sucede nada más arrancar la película, también la tiene a ella de protagonista.

Alguna sorpresa simpática hay, como esa parte musical, pero en general es una película estándar de Marvel, de esas que hace unos años veíamos, no nos volvían locos pero servían para pasar el rato y esperar a la siguiente. Ahora la situación es diferente, y sí me he llevado una sorpresa agradable es en buena medida a que todo hacía pensar en un desastre calamitoso. Eso no tengo ninguna problema en asegurar que no lo es 'The Marvels', pero lo que sí encontraréis aquí va a ser insuficiente para muchos.

El resto de aspectos resultan bastante funcionales. Por ejemplo, Brie Larson cumple pero no da la sensación de que esté disfrutando realmente dando vida a Carol Danvers, mientras que el apartado visual no luce mal -salvo quizá un par de momentos contados, aunque sin ser tan cantoso como en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'- pero se queda lejos de ser un espectáculo grandioso, y detrás de las cámaras podría estar Nia DaCosta como algún "funcionario" de Marvel. Es en lo cómico donde más destaca, y ahí lo es principalmente por ese ímpetu que decía antes que aporta Vellani, porque por ejemplo en lo emocional es la nada más absoluta.

Todo eso lleva a que 'The Marvels' sea un pasatiempo de usar y tirar que al menos parece consciente de ello, y de ahí su ajustado metraje. Sería un ejemplo bastante perfecto de película de 5 peladísimo, como cuando uno se esfuerza lo mínimo para un examen y lo saca adelante por los pelos, pero al menos tenemos ahí a Vellani demostrando que ha sido uno de los mayores aciertos de Marvel de la etapa posterior a 'Vengadores: Endgame'.

