Todas las películas y series de la Fase 4 de Marvel ordenadas de peor a mejor

La Fase 4 de Marvel ha sido tanto la más extensa como la más criticada de este universo de superhéroes. Se ha hablado mucho de falta de foco, pero a mi juicio el problema ha estado más en que han querido introducir demasiadas cosas en poco tiempo justo en una etapa en la que había que marcar un nuevo camino a seguir tras 'Vengadores: Endgame'.

En Espinof hemos querido aprovechar el reciente estreno de 'Black Panther: Wakanda Forever' para hacer un repaso a todas las películas y series que nos ha ofrecido esta Fase 4 de Marvel ordenado de peor a mejor todo lo que nos ha ofrecido desde la llegada a Disney+ de 'Bruja Escarlata y Visión'.

17) 'Eternals'

Dirección: Chloé Zhao. Reparto: Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Ma Dong-seok, Lia McHugh

Una de las peores películas de Marvel hasta la fecha sin llegar a ser mala. Es verdad que tiene personalidad propia y que la presencia tras las cámaras de Chloé Zhao es algo que va más allá de fichar a alguien con prestigio, pero es que el resultado es bastante decepcionante, tanto por lo que cuenta como por los personajes que introduce en este universo. De poco sirve potenciar tanto lo emocional si el impacto resultante de ello es tan escaso.

Crítica de 'Eternals'

16) 'Falcon y el Soldado de Invierno' ('Falcon and the Winter Soldier')

Creada por Malcolm Spellman. Reparto: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Danny Ramirez, Adepero Oduye, Don Cheadle, Daniel Brühl, Emily Vancamp, Florence Kasumb

La Fase 4 ha recibido muchas quejas por dar la sensación de ir a la deriva, pero aquí sucedió algo peor, ya que crearon un vacío -las dudas del personaje de Anthony Mackie sobre convertirse en el nuevo Capitán América- para llenarlo de forma un tanto desganada desganada -aunque alguna buena escena sí que había, como el final del cuarto episodio-, desaprovechando la química entre sus dos protagonistas y ofreciendo un torpe alegato sobre el conflicto racial, por no hablar de los extraños huecos que hay en la trama de los villanos de la función.

Crítica de 'Falcon y el Soldado de Invierno'

15) 'Yo soy Groot' ('I Am Groot')

Creada por Kirsten Lepore. Reparto vocal: Vin Diesel, Bradley Cooper.

Una colección de cortometrajes que oscilan entre lo simpático y lo intrascendente. Claramente orientado al público infantil y cambiando por completo el tono gamberro de la saga 'Guardianes de la Galaxia', no es que resulte molesto, pero sí algo que se podían haber ahorrado perfectamente.

Critica de 'Yo soy Groot'

14) 'Ms. Marvel'

Creada por Bisha K. Ali. Reparto: Iman Vellani, Matt Lintz, Laurel Marsden, Rish Shah, Mohan Kapoor, Iyad Hajjaj, Shaan Merchant, Yasmeen Fletcher, Alyy Kahn, Saagar Shaikh

El primer capítulo merecería situarla en el Top 5, pero luego decayó hasta el punto de que el cuarto y quinto episodio los pondría como lo peor que ha hecho Marvel hasta ahora, y con diferencia. El último remontaba algo el vuelo, pero para entonces ya era tarde, pues lo que empezó como una serie fresca y juvenil acabó convirtiéndose en un rollo importante.

Crítica de 'Ms. Marvel'

13) '¿Qué pasaría si...?' ('What if...?')

Creada por A.C. Bradley. Reparto vocal: Jeffrey Wright, Chadwick Boseman, Hayley Atwell, Dominic Cooper, Sean Gunn, Djimon Hounsou, Samuel L. Jackson, Toby Jones, Neal McDonough, Michael Rooker, Sebastian Stan, Chris Sullivan

Menos juguetona de lo que debería ser una serie que proponer versiones alternativas de hechos importantes dentro de este universo. Sí que era de esperar que no todos tuvieran el mismo nivel, pero incluso los mejores tampoco son tan deslumbrantes, aunque unos cuantos sí que merecen bastante la pena. Una curiosidad que esperemos vaya a más en su ya confirmada segunda temporada.

Crítica de '¿Qué pasaría si...?'

12) 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' ('Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings')

Dirección: Destin Cretton. Reparto: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Meng'er Zhang, Ben Kingsley, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Yuen Wah

Una película de acción con sabor oriental que durante casi hora y media funciona bastante bien, dejándonos alguna escena para el recuerdo -ese pelea en el autobús- y un inspirado Simu Liu, pero que se hunde sin remisión durante sus últimos minutos, un ejemplo más de que las películas de Marvel se aturullan cuando apuesta por la sobredosis de estímulos visuales sin que detrás haya una idea clara más allá de ofrecer lo que imagino piensan que espera el espectador.

Crítica de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

11) 'Thor: Love and Thunder'

Dirección: Taika Waititi. Reparto: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Taika Waititi, Jaimie Alexander, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff

Un caso peculiar, ya que no tengo ningún problema con la apuesta de Taika Waititi de elevar el humor en las aventuras del Dios del Trueno y aquí hay varios momentos realmente divertidos. El problema es la mezcla, ya que todo lo relacionado con el regreso de Natalie Portman tiene un tono más dramático, sucediendo lo mismo con el villano encarnado por Christian Bale. Pese al buen trabajo de ambos intérpretes, eso crea un desequilibrio que ya existía en 'Thor: Ragnarok', donde el interés se resentía de forma notable durante su último acto.

Crítica de 'Thor: Love and Thunder'

10) 'Viuda Negra' ('Black Widow')

Dirección: Cate Shortland. Reparto: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone, O.T. Fagbenle, Michelle Lee, Olivier Richters, Nanna Blondell

Una película que llegaba demasiado tarde, dándose además la particularidad de que funciona mejor para introducir a nuevos personajes que como despedida para la heroína interpretada por Scarlett Johansson. Sin embargo, cumplió con creces lo que necesitaba de ella: desconectar y pasar un rato entretenido en una situación de lo más complicada, pues apenas unos minutos antes de empezar a verla me enteré de que mi padre tenía cáncer. Si durante dos horas logró que (casi) me olvidase de ella, imposible no tenerla más cariño del que quizá merece.

Crítica de 'Viuda Negra'

9) 'La maldición del hombre lobo' ('Werewolf by Night')

Dirección: Michael Giacchino. Reparto: Gael García Bernal, Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Jaycob Maya, Eugenie Bondurant, Kirk R. Thatcher, Leonardo Nam, Carey Jones, Al Hamacher

Una simpática excentricidad en forma de homenaje al cine de terror de otra época. Eso sí, no esperéis que se emplee a fondo, ya que hay que hacerlo fácilmente manejable por todo tipo de público. Con todo, algo más violenta y generosa en el gore de lo habitual ya es, seguramente porque al ser en blanco y negro tuvieron un poco más de manga ancha.

Crítica de 'La maldición del hombre lobo'

8) 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' ('Doctor Strange in the Multiverse of Madness')

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Sheila Atim, Adam Hugill, Ako Mitchell

Podría haber sido toda una revolución para Marvel pero al final se opta por un enfoque mucho más cómodo y funcional pese a que se deje notar que Sam Raimi es el encargado de la puesta en escena. Realmente no hay nada que haga muy mal, pero en todo momento queda la sensación de que va con el freno de mano para no espantar a algunos espectadores, que toques de terror tiene, pero sin ir a fondo con ello.

Crítica de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'

7) 'Caballero Luna' ('Moon Knight')

Creada por Jeremy Slater. Reparto: Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, May Calamawy, Lucy Thackeray, Fernanda Andrade, Díana Bermudez, Ann Akin, Rey Lucas, David Ganly

Oscar Isaac y Ethan Hawke sobresalen en esta serie que cabalga con acierto (aunque sin llegar a ser brillante) entre lo cómico, lo emocionante y lo terrorífico, creando además una mitología propia y volando libre dentro de Marvel. Eso sí, echo en falta un poco más decisión para aprovechar eso en lugar de hacerlo pero sin terminar de romper el molde del estudio.

Crítica de 'Caballero Luna'

6) 'Bruja Escarlata y Visión' ('WandaVision')

Creada por Jac Schaeffer. Reparto: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Kat Dennings, Josh Stamberg, Selena Anduze, Randall Park, Debra Jo Rupp, Fred Melamed

Marvel se desmarcó con un curioso retrato de cómo la superheroína interpretada por una excelente Elizabeth Olsen lidiaba con la muerte de un ser querido, lo cual arrancaba como un homenaje a varias series míticas de la historia de la televisión para luego salir la realidad a la luz. Mi problema con esta serie es que casi siempre me dejaba con la sensación de que sus intenciones eran mejores que el resultado final...

Crítica de 'Bruja Escarlata y Visión'

5) 'Loki'

Creada por Michael Waldron. Reparto: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Owen Wilson, Cailey Fleming, Richard E. Grant, Wunmi Mosaku, Erika Coleman, Sasha Lane, Jon Levine

Una estimulante ampliación de este universo a través de los saltos en el tiempo en el que estaba claro que Tom Hiddleston iba a brillar, pero ojo también al descubrimiento de Sophia Di Martino, desmarcándose además de los típicos grandes enfrentamientos finales para optar por una vía diferente que culmina en un cliffhanger que te hace desear ver la segunda temporada lo antes posible.

Crítica de 'Loki'

4) 'She-Hulk: Abogada Hulka' ('She-Hulk: Attorney at Law')

Creada por Jessica Gao. Reparto: Tatiana Maslany, Ginger Gonzaga, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong, Jameela Jamil, Josh Segarra, Renee Goldsberry, Nicholas Cirillo, Jason Edwards

La mejor comedia de Marvel. Ya lo dice cuando solamente había podido ver un puñado de episodios y lo mantengo una vez he podido disfrutarla en su integridad. Sí, mucha tendencia a casos episódicos, nada de un gran villano y todas las pegas que queráis ponerle por pedirle lo que no quiere ser, pero como comedia legal tiene mucho encanto, tiene varios episodios hilarantes, incluyendo su memorable desenlace, y Tatiana Maslany fue una elección inmejorable.

Crítica de 'She-Hulk: Abogada Hulka'

3) 'Spider-Man: No Way Home'

Dirección: Jon Watts. Reparto: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jon Favreau.

Mi gran miedo es que fuera poco menos que un sinsentido para poder reunir a todos los Spidermans en imagen real y luego es verdad que hay un fuerte componente de espectáculo pensado para los fans, pero además creo que se consigue dar forma a una película que se sostiene y se puede disfrutar por sí misma, sirviendo además como un cierre notable para esta primera trilogía de Tom Holland dando vida al trepamuros.

Crítica de 'Spider-Man: No Way Home'

2) 'Ojo de Halcón' ('Hawkeye')

Dirección: Jonathan Igla. Reparto: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Tony Dalton, Florence Pugh, Fra Fee, Alaqua Cox, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James, Linda Cardellini

Una comedia navideña con es cierto que va a lo seguro, pero lo importante es saber hacerlo bien y potenciar tus virtudes. Ahí creo que ninguna otra serie de Marvel ha estado más cerca de tocar techo, a lo que ayuda muchísimo el fichaje de una genial Hailee Steinfeld y la buena química que comparte con Jeremy Renner. Deseando estoy volver a verla en otra película o serie de este universo.

Crítica de 'Ojo de Halcón'

1) 'Black Panther: Wakanda Forever'

Dirección: Ryan Coogler. Reparto: Letitia Wright, Angela Bassett, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba, Lupita Nyong'o, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Dominique Thorne, Michaela Coel

Una secuela que hubo que rehacer a fondo tras la muerte de Chadwick Boseman. Algunos ven en ella un rollo importante, pero a mí me resulta una estupenda exploración de cómo se lidia con la pérdida de un ser querido mientras en paralelo se desarrolla una aventura con tintes bélicos. Gran acierto el fichaje de Tenoch Huerta como Namor y también muy inspirada Letitia Wright asumiendo las riendas de Wakanda.

Crítica de 'Black Panther: Wakanda Forever'