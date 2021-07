'Loki' 1x06: un sorprendente final de temporada que pone patas arriba el Universo Marvel

La primera temporada de 'Loki' ha llegado a su fin. Y digo primera porque es la primera serie en acción real de Marvel para Disney+ que ha sido renovada por una segunda tanda de episodios. Tocará entonces explorar las consecuencias de este desenlace, si es que sus ramificaciones no llegan antes al MCU, pero ya habrá tiempo para que eso suceda.

Cuidado con los spoilers a partir de aquí

Y es que la función de 'Loki' ha acabado siendo la presentación en Universo Cinematográfico Marvel de Kang -aunque aquí no le veamos exactamente a él-, un villano emblemático llamado a tener una gran importancia en la Fase 4 de Marvel. Por lo pronto, ha servido para dejar claro que el multiverso ya está aquí.

Un enfrentamiento diferente

Lo más curioso del asunto es que la llegada de un cambio tan abrumador se haya hecho de una forma radicalmente diferente a lo habitual. En 'Todo el tiempo. Siempre' no ha habido un épico enfrentamiento contra el villano de turno. En su lugar se ha optado por recuperar el concepto del libre albedrío que había explorado la serie para llevarlo a las últimas consecuencias.

A fin de cuentas, ¿realmente te puedes fiar de alguien que no deja de reconocer que es un tirano? Es cierto que el precio a pagar suena demasiado elevado, algo que la serie de Disney+ aprovecha para plantear con acierto las diferencias entre Loki y Sylvie, con el primero dejando al fin por completo atrás su vertiente más traicionera, mientras que ella "simplemente" completa el arco que había marcado al personaje desde su primera aparición.

Antes de esto, la falta de batalla de había visto compensada por lo que no dejaba de ser una gran entrevista de trabajo. Ya no es solamente que Kang quiera convencer a Loki y Sylvie, es que poco menos que impone que le tomen el testigo al frente de la TVA. Una decisión sorprendente en todos los sentidos que imagino que acabará frustrando a quien buscase una resolución más habitual en Marvel.

Además, el episodio está repleto de exposición, es como si tuviera que soltar mucha información y no se molestase en ocultarlo. Ahí está claro que cada espectador asumirá ese hecho de una forma distinta, pero en mi caso me sorprendió la eficacia con la que Jonathan Majors, cuya presencia en el MCU ya estaba confirmada de antemano, logra que sus abundantes diálogos resulten interesantes a través de una interpretación que en esta versión de su personaje tiene mucho más de juguetón que de amenazante.

Aparte, sí que tenemos un breve enfrentamiento entre Loki y Sylvie que funciona mejor cuando se centra en el vínculo emocional entre ambos -muy certera esa conclusión de que ella es incapaz de confiar y él alguien en quien no se puede confiar-. Son lo mismo pero diferentes al mismo tiempo y la grieta entre ambos se agiganta con una traición que hace no tanto hubiese encajado como un guante en la personalidad del personaje interpretado por Tom Hiddleston. La cuestión es que aquí quien la sufre es él.

Más allá de eso, el último episodio de la primera temporada de 'Loki' ha introducido otros pequeños detalles como que más gente dentro de la TVA va descubriendo la verdad sobre el hecho de ser variantes o la decisión de Ravonna de no acabar una vez más con Mobius para ir en búsqueda de ese esquivo libre albedrío.

¿Y ahora qué?

La guinda del pastel es esa breve escena con Loki intentando alertar de lo sucedido para darse cuenta de que no está en la realidad que cree, primero porque Mobius no le reconoce y después por esa estatua de Kang que deja claro que esto ha sido un punto y seguido. La confirmación definitiva llega con esa escena post-créditos utilizada únicamente para anunciar su renovación por una segunda temporada. Esto no ha hecho más que empezar.