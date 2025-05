'El cuento de la criada' no se ha ido del todo. Así ha sentado su final las bases de lo que vendrá con 'The Testaments'

El final de 'El cuento de la criada' ha sido, junto al de la temporada 2 de 'The Last of Us', uno de los eventos televisivos más importantes a los que hemos asistido esta semana.

Ha sido un desenlace que se inclina más por lo sentimental y que al mismo tiempo le hace justicia a la serie, aprovechando para terminar de dar cierre a una historia que continuará en forma de spin-off con 'The Testaments'. Una serie secuela sobre la que ya se han anunciado los detalles más importantes.

Y también una continuación que nos invita a seguir indagando en este universo distópico, centrándose en lo que ocurre unos años después de los eventos narrados en la serie principal. La cual aprovecha su último episodio para enlazar lo que veremos a continuación.

Sobre esto mismo hablaba el creador Bruce Miller en una entrevista con Variety, donde contaba cómo será la transición de una serie a otra.

El futuro después de June

Escrito también por Margaret Atwood, 'The Testaments' (que podría ser traducida al español como 'Los Testamentos') se centra en lo que ocurre con las hijas de June, Hannah y Nichole, y también con la tía Lydia.

Transcurre unos cinco años después de 'El cuento de la criada', probablemente tres o cuatro, según cómo lo veamos. Siempre hay algunas conjeturas, pero es unos tres o cuatro años después. Tuvimos que hacer cambios, [la edad de los personajes no termina de encajar], pero debo decir que Margaret vino a hablar conmigo sobre la idea de "Los Testamentos", y hablamos hablé con Margaret desde el principio y me dio muchas pistas.

Miller explica sobre la serie que "habrá que darle un giro" y que fue algo que se pensó junto a la autora del libro "hace mucho tiempo, simplemente en conversaciones entre ambos donde decía 'aquí es donde tengo pensado ir con la tía Lydia'. Ella me dijo que le parecía bien y me contaba lo que quería hacer, y yo pensaba en cómo encajar mi idea con la suya, pero también me hacía preguntas sobre la serie y cómo la encaminaríamos".

"Tuvimos conversaciones largas y de forma continuada. No me pedía permiso, ni mucho menos, pero sí que me daba ideas sobre qué debía hacer con los personajes para que fueran útiles de una forma natural en 'Los Testamentos'".

Podría haber regresos importantes

Además de contar con las hijas de June y con Tía Lydia, Miller no descarta tampoco incorporar a otros personajes de 'El cuento de la criada' en 'Los Testamentos'.

En cuanto a la historia, creo que muchos encajan en el mundo de 'Los Testamentos'. Son personas espectaculares, son amigos míos y hacen su trabajo de maravilla. Sería un honor para mí que volvieran a formar parte de la historia cuando podamos encontrar una solución para hacerlo posible. Están muy conectados a ella. No es una secuela como otras, donde simplemente se corta. Los primeros personajes son fundamentales para los que llegan después. Las historias están muy entrelazadas, y es, en gran medida, una continuación de 'El cuento de la criada' que ya vimos. Simplemente seguiremos a la hija en lugar de a la madre.

De hecho, tampoco se descarta hacer referencia a June o a Nick, que tiene un papel diferente dentro de Gilead comparado al que tiene en el final de 'El cuento de la criada'.

Sin duda, haremos referencia a ellos, aunque el libro se centre en Agnes y Lydia y en sus puntos de vista. Creo que June estará presente. Y aunque Agnes no sabe en la historia que esa es su madre, 'Los Testamentos', al igual que en 'El cuento de la criada', cuenta una historia en retrospectiva, de modo que Agnes conoce la historia al completo. Es sorprendente cuando empiezas a pensar en quiénes son las mujeres de su vida que más le han influido y, por supuesto, tiene mucho de June en ella, y esto será un problema.

