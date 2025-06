Cigarrillos de CGI, el tesoro de Gollum y la decisión que siempre atormentará a Matt Damon. La locura de convertir 'Avatar' en una mina de oro

Que 'Avatar' tuviera el éxito que tuvo no tuvo solo que ver con sus efectos especiales. Porque aunque algunas veces se intenten replicar fórmulas que funcionan, en realidad lo que hace falta es que se alineen los astros necesarios para dar con un nuevo fenómeno cinematográfico. O, en el caso de James Cameron, que sepas interpretar las señales que se te plantan delante.

El director de otras películas del calibre de 'Titanic' llevaba años pensando en la historia de 'Avatar', pero no fue hasta el año 2009 que se lanzó de lleno a sacar esta idea de su cabeza. Y el resultado fue una película que no solo rompió la taquilla, sino que redefinió el concepto de blockbuster con alienígenas azules y tecnología 3D.

Pero lo verdaderamente interesante de 'Avatar' no es la recaudación que tuvo ni sus efectos especiales, sino todo lo que ocurrió antes de que Pandora viera la luz.

Dos protagonistas: Gollum y Matt Damon

En su nuevo vídeo de 'No es como las demás', el youtuber Fatty Martin recopila todo lo que ocurrió en el camino hasta llegar a Pandora. Decisiones absurdas, oportunidades millonarias perdidas y obsesiones técnicas que podrían formar parte de otra película y que explican por qué 'Avatar' se convirtió en el producto que conocemos hoy.

Todo comienza en el año 1994, cuando James Cameron escribe un guion titulado 'Project 880', una historia que ya incluía a los Na’vi, Eywa, el planeta Pandora y toda la estructura básica de lo que acabaría siendo 'Avatar'. Pero cuando lo lee, se da cuenta de que "no existía una tecnología digital capaz de crear el mundo y los personajes que tenía en la cabeza". Así que decide guardarlo en un cajón.

Allí permanece durante más de diez años, hasta que ve a Gollum en 'El Señor de los Anillos: Las dos torres'. "Fue verlo y decir: ahora puedo hacer mi película", comenta Fatty, añadiendo que, "técnicamente, podríamos decir que Gollum salvó 'Avatar'".

Cameron empieza entonces a levantar el proyecto con una ambición que roza lo enfermizo. Y es aquí donde llega la anécdota con mayúsculas relacionada con 'Avatar'. Le ofrece el papel protagonista a Matt Damon y el 10% de los beneficios de taquilla, pero Damon la rechaza y el papel principal termina en manos de Sam Worthington. Fue por una buena razón, pero es una locura pensar que "Matt hubiera cobrado 292 millones directos a su bolsillo".

Por otro lado, en el vídeo se habla también del idioma de los Na’vi, porque la creación del universo de Pandora no fue solo una cuestión estética. Fatty Martin cuenta cómo fue creado por un especialista a partir de una base real, habla de la enorme carga simbólica que rodea a todo este mundo y de la intención de hacer de Pandora un lugar que "no debía sentirse solamente alienígena y diferente, sino también familiar".

Y también recopila las decisiones estéticas que explican todo lo que vemos, por qué son azules los personajes, o cuáles eran las manías que tenía James Cameron durante el rodaje. O se mencionan anécdotas tan curiosas como que los cigarros que sostiene el personaje de la Dra Augustine están hechos por CGI. "Sigourney Weaver hizo las escenas con un palillo y la posproducción hizo el resto de la magia", cuenta Fatty Martin.

Porque además de tener en cuenta el éxito de 'Avatar', en esta nueva entrega de No es como las demás se recuerda cómo se llegó a él y que fueron las decisiones arriesgadas y el perfeccionismo casi maniático de James Cameron lo que le llevaron hasta ahí. Al final, detrás de tanto CGI y varios pares de ojos fluorescentes hay una historia mucho más fascinante.

