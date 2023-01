"James Cameron me preguntó: ¿Estás lista para conocerte a ti misma?". Zoe Saldaña explica cómo fue su bizarro casting para 'Avatar'

Antes del éxito de 'Avatar: el sentido del agua' de James Cameron algunas de sus estrellas, incluida Zoe Saldaña, que interpreta a Neytiri, nativa Na'vi, aparecieron en los medios en un esfuerzo por promover la película. Una gira de prensa llena de información sobre el rodaje, y en su última aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Saldaña contó cómo comenzó su viaje para convertirse en miembro del mundo azul de Pandora.

Saldaña describió su audición de casting como algo que inicialmente la confundió, contando una serie de fases que podrían dejar perplejos a muchos actores.

“​​Primero me dijeron que era como un robot, un robot femenino. Pensé que era como Alita: Battle Angel, pero ambientado como en la jungla. Y yo estaba como: Bueno, eso realmente no tiene ningún sentido. Como una princesa guerrera es un robot, un ser inteligente, ¿qué es eso? Pero Mali Finn, que era el director de casting en ese momento, que sustituiría, Margery Simkin, a veces simplemente entraban y me llamaban. Y todavía vivía en Nueva York en ese momento, y me grabaron un par de veces. A veces era como: Trae algunas cosas apretadas, quiero que escales y hagas algunas volteretas’. Y yo estaba como: Está bien. Así que entraba, y decían: Vamos, solo jugaremos. Vamos a mover algunos muebles”.

Si bien Saldaña supo desenvolverse bien en ese proceso, reveló que hubo algo que definitivamente pudo ayudarla a conseguir el papel de Neytiri:

“Siento que logré el papel debido a mi experiencia en danza. Luego, una vez, me llamaron y volví a ponerme en una cinta para ellos me dijeron: Solo haz todos estos sonidos pensando que es para una película de James Cameron y soy una princesa guerrera robot que está en la jungla, y estoy haciendo, R, como (lengua rodando) sacando mis Rs, no sé qué es esto, pero lo entiendo. Me llevaron de Nueva York a Los Ángeles y me llevaron a Lightstorm. Yo estaba como: Dios mío, voy a ir a conocer a mi ídolo, James Cameron”.

Saldaña cuenta la última fase del casting y lo extraño que fue conocer a su ídolo:

"Y me encierran en una oficina, lo cual fue un poco, un poco aterrador. Me dieron el guión. Y el guión era gordísimo. Me dieron tres horas para leerlo, tardé seis. Porque toda la dirección que describía todo el mundo de Pandora era realmente extraña para mí. Y el inglés no es mi primer idioma, así que fue un poco difícil. Luego entró Jim, y fue muy amable. Y él dijo: ¿Estás lista para conocerte a ti misma? Mientras que yo estaba como: ¿Qué?

Luego me acompaña a su oficina, veo una gran rueda de un barco, no tenía idea de que era la rueda del Titanic. Veo el brazo de Terminator. Pensé Dios mío, estoy teniendo una experiencia fuera del cuerpo”. Su oficina era hermosa y grande y con todas las cosas que había guardado de todas sus películas. Y en la mesa de café había una escultura de mi personaje, Neytiri. Mientras yo observaba la escultura, él está sentado frente a mí como si me estuviera observando. Y yo pensaba: Eso no es raro, eso no es raro, no actúes raro”.