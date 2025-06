La temporada 2 de 'My Dress-Up Darling', novias de alquiler y un mago fracasado. Crunchyroll confirma sus primeros fichajes para la temporada de anime de verano

Como cada trimestre, Crunchyroll va preparando su parrilla de estrenos. Y parece que este verano va a venir cargado de comedias románticas con el regreso de algunos de los animes más populares del género. Uno de los que ya se hacía de rogar y nos tiene en vilo es 'My Dress-Up Darling', pero la romcom de cosplayers regresa en junio y no es lo único que trae Crunchyroll bajo el brazo.

Lo que queda de año

Aprovechando su paso por el evento CCXP México 2025, desde Crunchyroll fueron confirmando varios fichajes importantes en cuanto a anime para lo que queda de año. 'My Dress-Up Darling' es una de las series más esperadas, y sabemos que regresa en julio de 2025 para seguir de cerca el tira y afloja entre Marin y Gojo, dos adolescentes muy diferentes que empiezan a crear cosplay juntos.

No es la única comedia romántica que regresa en verano, tenemos por delante la segunda temporada de 'A Couple of Cuckoos', que también arranca en julio de 2025. Además, la cuarta temporada de 'Rent-a-Girlfriend' despega el próximo 5 de julio, con lo que tenemos bastante romance asegurado.

Para ir cerrando las comedias románticas tenemos 'Watari-kun’s ****** Is about to Collapse', que además tiene un poco de drama y thriller y arranca cuando la amiga de la infancia de Naoto Watari regresa de repente para recordarle secretos que creía olvidados.

Ahora bien, también llegan algunos estrenos de fantasía como 'Clevatess'. Este anime también se estrena en julio y sigue a un antiguo señor oscuro que adopta a un bebé huérfano y revive a uno de sus enemigos con la esperanza de salvar un mundo que se desmorona. Siguiendo con la fantasía también llega 'Scooped Up by an S-Rank Adventurer!', que sigue a un mago blanco que fue expulsado de su grupo y tiene que buscarse la vida.

Los siguientes títulos ya van para finales de año, con la temporada de otoño. Uno de ellos es la segunda temporada de 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill', el isekai de MAPPA con un cocinero como protagonista. El otro es 'Sentenced to be a Hero', un drama de fantasía protagonizado por un asesino de diosas que termina aliándose con una y cambiando el ciclo de violencia y castigo que rige su mundo.

