En 15 días llega la nueva genialidad de Larry David para HBO. Su desternillante tráiler promete una celebración única de la historia de un país

Poco más de un año después de despedirnos de 'Larry David' (Curb Your Enthusiasm), el cómico vuelve a la carga con su idea de cómo celebrar a lo grande los 250 años del nacimiento de Estados Unidos. Y, desde luego, su tráiler no decepciona para nada.

El 27 de junio HBO Max estrenará 'Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad' (Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness), una serie de sketches decididos a parodiar de algún modo tanto la historia de la nación como otros momentos relevantes.

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La serie, atención, está auspiciada no solo por Larry David, quien escribe, produce y cocrea, también por Barack Obama y su esposa Michelle, quienes son los productores a través de Higher Ground. De hecho, en la breve sinopsis hablan de cómo son ellos los que querían hacer este homenaje, pero entonces apareció Larry.

El colaborador habitual de David, Jeff Schaffer cocrea y dirige esta serie, que consta de siete episodios de emisión semanal y que recogerá el estilo de 'Curb Your Enthusiasm' de esa semi improvisación. Además, pasarán por ahí diversas estrellas invitadas, bastantes de las cuales ya pasaron por la longeva serie.

De hecho, en el tráiler podemos ver a Jon Hamm, Sean Hayes, Jerry Seinfield, Susie Essman, Jane Krakowski o a Bill Hader, entre muchos otros.

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