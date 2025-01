"Era un bodrio". Ted Danson solo hizo la serie de Larry David porque le daba pena su amigo, pero cambió su vida

Ted Danson es una de esas estrellas de la comedia televisiva al que prácticamente nunca hemos dejado de ver, con mayor o menor presencia, desde que saltó al estrellato con 'Cheers'. Además de coprotagonizar varias series (la última 'Un hombre infiltrado'), el actor ha sido uno de las estrellas invitadas más queridas de 'Curb Your Enthusiasm', la serie de Larry David (de hecho, en España se titula así).

Sin embargo, la primera aparición de Danson como una de las innumerables némesis de David en el segundo episodio de la serie de HBO fue por compromiso. Por compromiso y por pena, porque al actor no le gustó nada el episodio piloto de 'Larry David'.

Curb your opinion

Así lo reconoció recientemente en su podcast 'Where Everybody Knows Your Name'. Hablando com J.B. Smoove (Leon Black en 'Larry David'), Danson confesó que cuando se puso a ver el piloto con su mujer, Mary Steenburgen, le pareció un bodrio:

«Pensé que era un bodrio total y sentí pena por mi nuevo amigo, Larry David. Así que, tratando de ser algo alentador dije "Si alguna vez necesitas que hagamos de nosotros mismos, lo haríamos encantados". Y con esa especie de idiotez terminé formando parte de algo que cambió mi vida.»

No dice, eso sí, cuándo cambió su valoración de la serie, pero sí que se muestra francamente agradecido de que Larry David "tirase de él": «Curb me cambió realmente mi vida, porque revitalizó mi deseo de ser divertido», desvela Ted Danson.

