Netflix acaba de estrenar el remake de una de las mejores películas de los últimos años. Una versión televisiva que promete ser muy diferente y tiene dos grandes argumentos a su favor

El gran estreno de las producciones originales de Netflix esta semana es la nueva serie de Michael Schur, creador de 'The Good Place' y co-creador tanto de 'Brooklyn Nine-Nine' como de 'Parks and Recreation'. Eso sí, en esta ocasión no se trata de una idea original, ya que es la adaptación televisiva de 'El agente topo', una de las mejores películas de los últimos años.

Dando su toque personal

Lo que llama poderosamente la atención sobre 'Un hombre infiltrado' es que va a ser una versión muy libre de la estupenda película de Maite Alberdi, ya que Schur ha querido potenciar tanto el misterio alrededor de la investigación como el componente más cómico de la historia. Por mi parte, siempre a favor de que se intente dar una toque personal a cualquier remake, pero la clave luego está en saber hacerlo bien.

También ayuda mucho que Schur haya vuelto a contar con Ted Danson para dar vida a un profesor jubilado que se es contratado para infiltrarse en una residencia de ancianos. El actor ya brilló a las órdenes de Schur en 'The Good Place' y me sorprendería mucho que no vuelva a hacerlo en 'Un hombre infiltrado'.

La primera temporada de 'Un hombre infiltrado' consta de 8 episodios, y todos ellos están disponibles en Netflix desde hoy 22 de noviembre de 2024. A poco que esté a la altura del talento de alguno de sus implicados, estoy convencido de que acabará siendo una de las mejores series de la plataforma del último año.

En Espinof | Las 27 mejores series de Netflix de toda su historia

En Espinof | Las 12 mejores películas de Netflix en 2024