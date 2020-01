El estupendo final de 'The Good Place' cierra de forma impecable la historia de sus protagonistas

No deja de ser una casualidad que el mismo día se estrenen en España los finales de ‘The Good Place’ y 'BoJack Horseman', dos de las series mas aplaudidas de los últimos años, pero eso no va a impedir que cada una de ellas deje un gran vacío en muchos amantes de la ficción televisiva. De la extraordinaria despedida del singular caballo con la voz de Will Arnett ya os he hablado y ahora es el turno de Eleanor, Chidi y compañía.

Ya el primer episodio de ‘The Good Place’ tras la vuelta del parón navideño podía haber funcionado perfectamente como el final de la serie a poco que hubiesen alterado un poco su final, pero Michael Schur, creador de la serie, tenía otros planes. Buena prueba de ello es que ha sido el único que ha escrito de esta cuarta temporada, demostrando una vez más el enorme cariño que tiene a sus personajes para darles una despedida a la altura.

Cuidado con los spoilers a partir de aquí.

Cerrando la historia

Una cosa que ha dejado claro Schur en sus series es que acaba enamorándose de sus personajes, algo que puede ser un problema para algunos espectadores, pero que para otros ha resultado esencial para que su conexión con ‘The Good Place’ sea mucho mayor, pero también para que todo lo que propone ‘Cuando estés listo’ funcione mucho mejor.

En los últimos episodios vimos cómo el sistema que rige el universo después de la muerte cambiaba y el final de la serie ha girado alrededor de la inevitable despedida. A fin de cuentas, la eternidad es muy larga y antes o después llegará el momento en el que uno simplemente se quede sin cosas que hacer. De esta forma, Schur potencia aún más esa calidez emocional que siempre ha desprendido ‘The Good Place’ pero sin la necesidad de recrearse en que a su manera sea un final feliz.

De hecho, el sufrimiento también tiene su pequeño hueco con la resistencia de Eleanor a que Chidi se vaya y la forma de resolverlo no deja de ser la resolución perfecta para el arco de personaje hasta ahora. En ‘The Good Place’ siempre habíamos visto a sus personajes mejorar como persona tras una vida en la Tierra discutible y la conclusión de que simplemente tiene que dejar ir al amor de su vida en lugar de retenerlo por razones muy entendibles pero también egoístas es una culminación intachable.

No han faltado los detalles cómicos que han caracterizado a la serie hasta ahora -personalmente me quedo sobre todo con las dificultades de Shawn para no sonar maligno cuando su intención en realidad es otra-, pero la base de ‘Cuando estés listo’ ha sido dar cierre a lo que sus personajes querían conseguir pero algo siempre lo impedía, fuera que simplemente no habían llegado todavía a ese punto o una serie de amenazas externas.

Agur, Ben-Hur

Schur ha sabido manejar eso de forma escalonada evitando la sensación de repetición incluso cuando Jason literalmente ha tenido la oportunidad de despedirse por partida doble de Janet. La forma de zanjar las respectivas historias de todos ellos ha tenido todo el sentido del mundo y se ha hecho desde un cariño indiscutible hacia todos, contando además con otro par de grandes cameos y sin buscar la lágrima fácil.

Si es que hasta reservado una pequeña gota de humor para el verdadero desenlace cuando la muerte definitiva ha sido realmente el gran hilo conductor de ‘Cuando estés listo’. La gran diferencia es lo que da a entender el propio título del episodio, pasando a ser una decisión meditada, una conclusión plenamente satisfactoria tanto para los personajes como para el espectador. No hay rastro alguno de amargura, simplemente un adiós según sus propios términos.

Hasta lo va a ser para Michael aunque no se concrete necesariamente. Todos ellos han encontrado la paz tras una serie de increíbles vivencias que podría haber acabado con ellos de formas mucho más trágicas a lo largo del camino. ‘Cuando estés listo’ es la meta, sin importar que hayas ganado, pero sí que hayas completado la carrera de la vida a tu manera. Y se siente bien, tanto para ellos como para lo que transmite al espectador.

En resumidas cuentas

‘Cuando estés listo’ ha sido un gran final para ‘The Good Place’. Un episodio que resume lo que ha sido la serie pero que se centra principalmente en concluir los arcos de personaje de todos sus protagonistas, y lo hace de forma impecable.