La mayor pelea de 'The White Lotus' se produjo tras las cámaras. ¿El motivo? Una música "que escucharías en Ibiza"

El compositor chileno canadiense Cristóbal Tapia De Veer ha ganado tres premios Emmy por su trabajo en 'The White Lotus'. Acaba de anunciar que no va a volver para la temporada 4 de la antología de HBO alegando diferencias creativas con el creador y mandamás de la serie Mike White.

Así lo ha desvelado en una entrevista con The New York Times en el que ha relatado cómo la ya icónica sintonía de los créditos iniciales de la serie empezó a generar tensiones entre showrunner y compositor ya desde la primera temporada. Algo que fue yendo a más hasta que los de la temporada 3 supusieron la gota que colmó el vaso.

Al parecer, en palabras de Tapia de Veer, Mike White quería algo tipo «música de fondo... una canción que es más como algo que escucharías en Ibiza, en algún club más de chill, sexy.» Sin embargo, eso supuso un gran cambio respecto a la música de temporadas anteriores ya que White decidió quitar los característicos "ooh-loo-loo-loos" cantados tan representativos de la serie. Algo por lo que no pasaba el compositor, que decidió luchar por ellos:

«Le mandé un mensaje al productor y le dije que sería genial si, en algún momento, le diésemos la versión larga con los ohh-loo-loo-loos porque la gente explotaría si se diese cuenta de que iban ahí. Pensó que era una buena idea. Pero entonces Mike lo quitó, no le gustó eso. Quiero decir, en ese momento ya habíamos tenido nuestra última pelea para siempre, creo. Así que simplemente decía que no a todo.»

Ooh-loo-loo-loos

«Es como una banda de rock en la que he estado antes», asegura el compositor hablando de la experiencia, «donde el guitarrista no comprende al cantante.» Finalmente decidió dejar la serie y no regresar para la temporada 4. Un anuncio que, reconoce, no hizo del todo bien:

«No le dije a Mike por varios motivos; se lo quería decir al final por el impacto y eso. Excepto que se lo dije a todo el equipo editorial y editor musical y productor y todos esos pero no pensé que se lo dirían a él. En algún momento se enteró de eso.»

Por cierto, si tenéis curiosidad, hace un par de semanas Cristóbal Tapia subió a Youtube la versión sin cortar (con los ooh-loo-loo-loos) del tema de la temporada 3.

