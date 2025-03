La teoría más loca de 'The White Lotus' tiene muy claro quién es el asesino de la nueva temporada. Y ni siquiera es humano

Detrás de las pequeñas y grandes rencillas de ricos maleducados que nos llevan tres temporadas enganchando a la pantalla, no se nos olvida que en el corazón de 'The White Lotus' siempre hay un asesinato. Una tragedia que se va cocinando a fuego lento y que se mantiene un misterio hasta los compases finales.

Hasta la fecha estos eventos han sido también bastante sorprendentes, con algunos de los personajes más queridos cayendo bien a mano del azar o de la maldad de otros huéspedes. Para esta tercera temporada, son un buen número de fans quienes ya parecen tener claro el giro inesperado: esta vez el asesino ha sido un mono.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Lo cierto es que por loca que sea la teoría no es del todo disparatada teniendo en cuenta la serie de la que hablamos. 'The White Lotus' no se ha achantado en introducir tramas de lo más pintorescas, de escarceos incestuosos, conspiraciones y momentos psicotrópicos con personajes afectados por las drogas, la comedia negra ha sido identitaria de la serie desde el principio.

Dejar que un mono sea el perpretrador del nuevo murder mistery también iría en sintonía con la temporada actual. En solo tres episodios ya los hemos visto deambular de fondo varias veces, por no hablar de que el guion nos ha metido esa idea en la cabeza. En el primer episodio, tras un golpe en la ventana de su habitación, Kate dice asustada "¡creía que era un mono!" El foreshadowing está siendo abundante hasta el momento, con Victoria diciendo en otro momento: "he dormido como un cadáver" o una trama de este tercer episodio que casi acaba con la vida de Chelsea.

A nivel más filosófico otras piezas parecen encajar. Hay simbología a los primates por doquier en esta temporada. La introducción de los tres hermanos en el barco parece aludir al trío de monos de enseñanzas budistas que representan "No ver el mal, No oír el mal, No hablar del mal", con Saxon tapándose los ojos con gafas, Piper los oídos con cascos, y Lochy la boca con una botella. Cada temporada se acota además en temas concretos, con el de esta siendo rumoreado que es el karma. Sería lógico que no hubiera intervención humana en la muerte, sino que fuera la propia naturaleza la que sellara el funesto destino.

Puestos a hilar, hay un fan convencido de que el mono asesino supondría de forma espiritual "la venganza de Tanya", ya que en el opening de la segunda temporada el rótulo con el nombre de Jennifer Coolidge viene acompañado de la imagen de un mono encadenado, y el opening de la tercera muestra a los monos libres. Greg, el ex-marido y a todas luces culpable de su muerte en la segunda temporada, está presente en esta tercera temporada, con muchos mordiéndose las uñas con cómo se desenvuelve esta trama legado.

Todo esto por supuesto no dejan de ser elucubraciones fans, pero lo cierto es que la serie está siendo juguetona al respecto. De cumplirse, habría que ver cómo un mono con una pistola encaja dentro de la que Mike White promete que es la temporada más oscura hasta ahora. Desde luego algunas tramas ya apuntan maneras, como las malas vibras que tienen los hermanos Ratliff, el turbio negocio que podría hundir al padre o las misteriosas intenciones de Rick.

