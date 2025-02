"Ojalá no tuviera mi apellido". El hijo de Arnold Scharzenegger se defiende de las acusaciones de 'nepo baby'

A Patrick Schwarzennegger le gustaría no apellidarse como su padre. Probablemente, que en su documento de identidad figurase un Johnson o un Smith en lugar de ese trabalenguas austríaco haría más sencillo capear todos las las acusaciones de "nepo baby" —que lo es, no nos engañemos— y la asunción de que ha conseguido su papel en la tercera temporada de 'The White Lotus' por ser el hijo de Terminator.

Cuestión de oportunidades

Durante una entrevista con The Sunday Times, el actor ha tirado de retórica y ha presumido del esfuerzo que le ha llevado llegar hasta esta posición en la industria, llegando a participar en "cientos de audiciones rechazadas". Lo que puede que se haya quedado en el tintero es el número de castings a los que llegó a dedo, porque no olvidemos que el nepotismo no da talento por arte de magia, sino oportunidades para demostrar que se tiene.

“Sé que hay gente que dirá que solo conseguí este papel por quién es mi padre. No ven que llevo 10 años tomando clases de interpretación, que hacía obras de teatro en la escuela cada semana, que trabajaba en mis personajes durante horas o que he pasado por cientos de audiciones rechazadas.

Por supuesto que es frustrante y puedes sentirte encasillado, y en ese momento piensas: ‘Ojalá no tuviera mi apellido’. Pero es un pensamiento pasajero. Nunca cambiaría mi vida por la de nadie. Soy muy afortunado de tener la vida y la familia que tengo, los padres que tengo y las lecciones y valores que me han inculcado”.

Chuache junior ya había contado a People con anterioridad que el gusanillo interpretativo le llegó de ver a su progenitor en películas como 'Batman & Robin'.

“Ir al set con mi padre fue donde nació mi amor por la interpretación. Siempre me sacaba temprano de la escuela. Iba a los estudios de Universal, lo veía entrar como papá y salir como Mr. Freeze. Me pasaba el día ahí, fascinado por todo lo relacionado con el cine”.

Durante los últimos meses, Patrick Schwarzenegger ha recibido no pocos apoyos por parte de otros miembros de la industria. Sin ir más lejos, tal y como contó a Interview, Walton Goggins le dio un consejo esencial para poder confiar en sí mismo como intérprete.

“Recibí un consejo genial de Walton Goggins en el set. Era el primer día de rodaje y le pregunté si aún se ponía nervioso. Me dijo: ‘Sí, me pongo nervioso’. Y luego me puso un dedo en el pecho y dijo: ‘Pero nunca, nunca cuestiono que soy el actor adecuado para este trabajo, y nunca cuestiono mi proceso ni que puedo salir ahí y arrasar’”.

Además, su cuñado Chris Pratt echó flores a Schwarzenegger hijo y a su trabajo en 'The White Lotus' durante una conversación con E! News en la que aseguró que toda la familia está "muy orgullosa" de él.

“Es un actor muy sólido, porque el personaje que interpreta es completamente diferente a quien es en la vida real. Ha creado un personaje que se siente natural y auténtico. Llevo años diciéndolo, y también se lo he dicho a él: realmente creo que estamos entrando en la década de Patrick… Lo he estado observando, ha trabajado muy duro. Es un auténtico luchador en todos los ámbitos, no solo en la actuación, sino también en los negocios y en todo lo que hace. Es súper ambicioso, y sé que eso lo ha heredado tanto de su madre como de su padre”.

Todo queda en familia.

