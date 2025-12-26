Matthew McConaughey, sobre la película que más se arrepiente de haber rechazado: "Ojalá hubiese sido parte de ella"

Matthew McConaughey es un actor muy reputado actualmente, pero su carrera ha pasado por diferentes etapas a lo largo de los años. El primer gran cambio llegó a mediados de los años 90 con su fichaje por 'Tiempo de matar', un thriller judicial que le convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Eso también trajo consigo muchas oportunidad laborales, pero también la necesidad de rechazar algunas.

"Es una película que me encanta"

De hecho, hay una película extraordinaria de la que McConaughey lleva 28 años arrepintiéndose de haberse negado a hacerla. El título en cuestión es 'L.A. Confidential', una obra maestra del cine negro que logró llevarse para casa dos Óscar. Estoy convencido de que cualquier otro año se hubiese llevado más, pero compitió de tú a tú con un éxito tan histórico como el de 'Titanic' y ahí poco pudo hacer.

En una entrevista concedida a Howard Stern, McConaughey reconoce que 'L.A. Confidential' es "lo más cerca que he estado de ver una película y pensar que ojalá hubiese sido parte de ella". El problema ahí estuvo en el momento en el que le llegó la oferta, ya que le llovieron los papeles justo después del estreno de 'Tiempo de matar':

El viernes antes de estrenarse, hay cien guiones y los haría todos, pero solamente me ofrecían uno. Se estrena 'Tiempo de matar' y el lunes siguiente, de esos 100 guiones me ofrecían 99. Tres días antes habría hecho cualquiera de ellos y ahora vienen a preguntarme cuál quieres hacer. Necesitaba tener más de 24 horas al día y no estaba seguro de lo que quería.

Lo cierto es que nadie puede culpar a McConaughey por decidir que sus prioridad entonces fue trabajar con Steven Spielberg y Robert Zemeckis. Eso sí, ninguna de ellas fue un bombazo, ya que tanto 'Amistad' como 'Contact' pincharon en taquilla, mientras que 'L.A. Confidential' fue un gran éxito, pues costó 35 millones de dólares y acabó recaudando 126 millones.

Por si tenéis curiosidad por el papel rechazado por McConaughey, él mismo lo aclaró en otra entrevista concedida a Awards Chatter en la que señalaba que "rechacé L.A. Confidential. Creo que era el personaje que interpretó Guy Pearce. Y es una película que me encanta".

