Hoy en Netflix, un poderoso thriller protagonizado por Matthew McConaughey que sigue siendo uno de sus mejores trabajos

Hay películas que sirven para lanzar de forma definitiva la carrera de sus protagonistas. Eso fue lo que sucedió hace 29 años en el caso de 'Tiempo de matar', un poderoso thriller judicial que convirtió a Matthew McConaughey en una estrella de la noche a la mañana y que ahora podéis disfrutar en Netflix.

Esta adaptación de una famosa novela de John Grisham sigue brillando como uno de los mejores trabajos del actor, quien fue uno de los principales responsables de que 'Tiempo de matar' siga siendo una película imprescindible para todos los amantes del cine judicial. Y digo uno de los responsables, porque menudo repartazo que logró reunir aquí el ya fallecido Joel Schumacher.

Buen cine comercial

Es cierto que McConaughey es el gran protagonista, pero a su lado también encontramos a actores tan reputados como Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Donald Sutherland, Kevin Spacey, Patrick McGoohan, Kiefer Sutherland, Oliver Platt o Ashley Judd.

De hecho, en su momento se incidió aún más en la participación de Bullock y Jackson como gancho para llegar al público, pero luego fue McConaughey quien conquistó al público dando vida a Jake Brigance. Con una consistente mezcla de talento y carisma, el actor demostró aquí que estaba llamado a dejar huella en el mundo del cine. Tanto es así que me chirriaría cualquier lista con sus mejores interpretaciones que no incluya la que ahora nos ocupa.

'Tiempo de matar' es una película que se apoya en el talento de su reparto para contarnos una historia quizá sin demasiadas sorpresas, pero sí contada con convicción para ofrecer un efectivo cruce entre cine comercial, thriller judicial y drama antirracista. Una buena muestra de ese cine adulto de presupuesto medio por el que Hollywood parece haber perdido el interés durante los últimos tiempos.

Por mi parte, confieso que siempre tuve una pequeña debilidad por las adaptaciones de novelas de Grisham estrenadas durante los 90 y los primeros años del siglo XXI -dio la sensación de que Hollywood decidió dejar de lado sus libros tras el injusto fracaso de 'El jurado' en 2003-. Desde 'La tapadera' hasta 'Legítima defensa' -seguramente la mejor de todas ellas-, sin olvidarnos de 'El cliente' o 'El informe Pelicano'. Ninguna es realmente imprescindible, pero todas son como mínimo solventes -incluso 'Cámara sellada', a mi gusto la menos conseguida de todas- y 'Tiempo de matar' no es una excepción a la regla.

