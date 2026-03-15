Hoy en Netflix, una de las mejores películas de terror y ciencia ficción de los últimos años con una ambición espectacular

Al género de terror van quedándoles menos cimas que conquistas, especialmente tras establecerse como unas de las corrientes más populares en el cine actual. Algo que consigue tanto con producciones básicas como con propuestas ambiciosas de autores con pasión e ideas en torno a este cine, dando obras como ‘Nop’.

Animales desatados

Uno de los cineastas clave en este siglo para el género como Jordan Peele entrega su cinta más espectacular, con intención de hacer puro comentario del espectáculo. Daniel Kaluuya y Keke Palmer protagonizan un increíble artefacto de horror y ciencia ficción que hoy ya se puede ver en streaming a través de Netflix.

Teniendo que sacar adelante el rancho de su padre especializado en entrenar caballos para set de rodajes, una pareja de hermanos intenta superar sus apuros económicos al mismo tiempo que lidian con su duelo. En medio de esto, un extraño fenómeno está afectando a la zona, causando cortes eléctricos, pánico en los animales y extrañas desapariciones.

Peele configura un interesante misterio que acaba teniendo fascinantes conexiones con el mundo de la industria del cine y la televisión, empleándolas como comentario sobre el espectáculo y la obsesión por la celebridad que mueve especialmente a sociedades como la estadounidense. Todo esto bien hilado en el subtexto de una historia que confía en la capacidad del espectador para interpretarla.

El director sube también en capacidad de creación de imágenes, intentando aproximarse también ahí al efecto que tuvo un tremendo blockbuster de terror como ‘Tiburón’. Entre referencias al western, consigue emplear con gran astucia la historia de Hollywood para elaborar un relato de impacto y estimulante.

Es un interesante salto de gigante para Peele que sigue refinando un estilo al que le han salido muchos imitadores, sobre todo gente que se queda más en el apartado del comentario social que en elaborar secuencias de terror. Pero ‘Nope’ es capaz de tenerlo todo, incluso humor negro, y darle nuevo aire a un género que sigue dando alegrías.

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